Как правильно сдавать квартиру в Горках и сколько это стоит

Источник материала: Горецкий вестник

Сколько денег нужно заплатить при сдаче жилья или машино-места в Горках? Как вычисляют тех, кто сдает квартиру и не платит налоги? Заместитель начальника ИМНС по Горецкому району Нина Рябцева рассказала про новшества в сдаче жилья в аренду.







— Много ли в Горках тех, кто сдает квартиры внаем?

— В инспекции на учете по состоянию на 12 ноября года состоит 624 физических лица, уплачивающих в бюджет подоходный налог в фиксированной сумме при получении доходов от сдачи в аренду, наем жилых и нежилых помещений. Это на 63 человека больше, чем за аналогичный период 2018 года. Темп роста количества плательщиков составил 111,3 %, а поступлений — 103,7%.

— Какие ставки налога на недвижимость?

— Ставки подоходного налога в фиксированной сумме устанавливаются областным Советом депутатов для той категории населенного пункта, на территории которого находятся сдаваемые помещения. Подоходный налог в фиксированной сумме необходимо оплачивать ежемесячно не позднее первого числа месяца, за который осуществляется уплата подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах. При изменении размеров ставок он пересчитывается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором произошло изменение.

Физлица обязаны до установленного в договоре срока фактического предоставления помещений в аренду зарегистрировать его в местном исполнительном и распорядительном органе.







— Что еще должны знать плательщики таких налогов?

— Ознакомиться со ставками налога можно на официальном сайте МНС . Например, в Горках при сдаче внаем жилых помещений, садовых домиков, дач длительностью на 15 дней и более — 14,7 рублей в месяц за каждую сдаваемую жилую комнату. Нежилых помещений, металлического или деревянного гаража, машино-мест — 4,2 рубля, железобетонного или кирпичного гаража — 5,3 рубля, других нежилых помещений — 3,2 рубля в месяц за один квадратный метр площади.

Физические лица самостоятельно заключают договоры с квартиросъемщиками, исчисляют и уплачивают подоходный налог в фиксированной сумме. Налог уплачивается от количества сдаваемых комнат до начала сдачи помещений внаем.

Чтобы выявить граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов, мы изучаем объявления в СМИ и интернете, проводим акции «Сдаешь квартиру — плати налоги». Сообщайте о фактах сдачи внаем помещений без уплаты налогов по телефонам: 5-77-45, 5-08-52, 5-12-13.

Подготовила Елена Агейчик