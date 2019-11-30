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Как правильно сдавать квартиру в Горках и сколько это стоит
01.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Сколько денег нужно заплатить при сдаче жилья или машино-места в Горках? Как вычисляют тех, кто сдает квартиру и не платит налоги? Заместитель начальника ИМНС по Горецкому району Нина Рябцева рассказала про новшества в сдаче жилья в аренду.
— Много ли в Горках тех, кто сдает квартиры внаем?
— В инспекции на учете по состоянию на 12 ноября года состоит 624 физических лица, уплачивающих в бюджет подоходный налог в фиксированной сумме при получении доходов от сдачи в аренду, наем жилых и нежилых помещений. Это на 63 человека больше, чем за аналогичный период 2018 года. Темп роста количества плательщиков составил 111,3 %, а поступлений — 103,7%.
— Какие ставки налога на недвижимость?
— Ставки подоходного налога в фиксированной сумме устанавливаются областным Советом депутатов для той категории населенного пункта, на территории которого находятся сдаваемые помещения. Подоходный налог в фиксированной сумме необходимо оплачивать ежемесячно не позднее первого числа месяца, за который осуществляется уплата подоходного налога с физических лиц в фиксированных суммах. При изменении размеров ставок он пересчитывается с первого числа месяца, следующего за тем, в котором произошло изменение.
Физлица обязаны до установленного в договоре срока фактического предоставления помещений в аренду зарегистрировать его в местном исполнительном и распорядительном органе.
— Что еще должны знать плательщики таких налогов?
— Ознакомиться со ставками налога можно на
Физические лица самостоятельно заключают договоры с квартиросъемщиками, исчисляют и уплачивают подоходный налог в фиксированной сумме. Налог уплачивается от количества сдаваемых комнат до начала сдачи помещений внаем.
Чтобы выявить граждан, сдающих квартиры без уплаты налогов, мы изучаем объявления в СМИ и интернете, проводим акции «Сдаешь квартиру — плати налоги». Сообщайте о фактах сдачи внаем помещений без уплаты налогов по телефонам: 5-77-45, 5-08-52, 5-12-13.
Подготовила Елена Агейчик
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Сколько денег нужно заплатить при сдаче жилья или машино-места в Горках? Как вычисляют тех, кто сдает квартиру и не платит налоги? Заместитель начальника ИМНС по...
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