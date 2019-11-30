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Смотрите, как отреагировали тренеры Германии, Франции и Португалии на попадание в одну группу

01.12.2019 10:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Русскоязычный аккаунт УЕФА в Twitter показал эмоции Йоахима Лева, Дидье Дешама и Фернанду Сантуша после того, как они узнали, что их команды попали в одну группу на чемпионате Европы 2020 года.

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