Смотрите, как отреагировали тренеры Германии, Франции и Португалии на попадание в одну группу

Источник материала:
Tut.by
Русскоязычный аккаунт УЕФА в Twitter показал эмоции Йоахима Лева, Дидье Дешама и Фернанду Сантуша после того, как они узнали, что их команды попали в одну группу на чемпионате Европы 2020 года.
Тот момент, когда Португалия, Франция и Германия попали в одну группу
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смотрите, как отреагировали тренеры Германии, Франции и Португалии на попадание в одну группуЧетвертой командой в их группе станет Венгрия или Болгария, или Исландия, или Румыния.
Загрузка...
Тот момент, когда Португалия, Франция и Германия попали в одну группу
21.by