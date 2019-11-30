Источник материала: Виртуальный Брест

Осень – это не только пора прощания с летом, танцы летящих листьев на ветру и мелодии дождя, это ещё и красота – своеобразная и неповторимая. И традиция проведения осенних конкурсов красоты и грации не только оправдана, но и закономерна. Когда же, если не сейчас?

Бреста" alt="Конкурс красоты и грации «Мисс Осень-2019» прошёл в СШ 28 Бреста" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/12/1575185613371346.jpg">



Конкурс, как правило, предполагает выход на сцену. Но в субботний, последний день осени, юные красавицы из средней школы № 28 г. Бреста были лишены такой возможности: актовый зал находится на капитальном ремонте. И демонстрировать свои таланты и привлекательность девчатам пришлось в фойе 2-го этажа. Что, впрочем, нисколько не покоробило участниц конкурса, которые были убедительны на каждом из этапов и поставили перед жюри очень непростую задачу. Что признала и «Мисс Осень-2018», учащаяся XI «А» класса Валерия Ковалевская, входившая в число вершителей судеб.





Первый этап конкурса, именуемый «Визиткой», познакомил зрителей с «великолепной девяткой». Участницы презентовали себя различным образом: имел место и обычный рассказ о себе, сопровождаемый презентацией, были и стихи, и сценки, и сказочные этюды. К примеру, представление учащейся IX «Б» класса Анастасии Кривецкой началось с… боксёрского поединка, представившая X «А» класс Мария Барташевич обратилась к теме пушкинского «чудесного зеркальца», а девятиклассница Злата Лукьянёнок избрала лиро-эпический стиль.

На втором этапе участницы презентовали свои кулинарные шедевры с осенним уклоном. Примечательно, что все девчата обратились к теме выпечки: печенье, хворост, грибочки, торты и пироги вызывали вполне естественный аппетит и целиком обоснованное желание любоваться.





Творческие способности участниц конкурса проявились на третьем этапе. И здесь девчатам здорово помогли их товарищи, одноклассники и не только. Учащаяся VIII «А» класса Наталия Ахполова трогательно прочла осенние стихи, ещё одна восьмиклассница Валерия Терёхина с подругами по классу спела о любви под гитару, а девятиклассница Элина Поплавская, самая улыбчивая конкурсантка, и песню избрала соответствующую – известный хит «Улыбайся». Всех, и зрителей, и членов жюри, покорил вальс, который станцевали десятиклассница Мария Барташевич и учащийся XI «Б» класса Антон Ковман. Более современные танцы подарили зрительской аудитории восьмиклассницы Ульяна Муха и Диана Щербацевич, в обоих случаях – с участием подруг и одноклассниц. И лишь учащаяся X «Б» класса Ксения Рачковская обратилась к театральному направлению, представив оригинальную сценку из жизни красавиц.

Финальный этап – дефиле с зонтиками, украшенными в осеннем стиле – подарил зрителям новую возможность оценить талант и креативный подход конкурсанток. Листья, естественные и искусственные, цветы, дождик и прочие природные и рукотворные украшения преобразили приспособления для защиты от дождя и превратили их в произведения искусства.