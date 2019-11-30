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А1 повышает стоимость тарифных планов с 1 декабря

01.12.2019 10:33 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 с 1 декабря меняет условия обслуживания по некоторым тарифным планам для физических и юридических лиц, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт А1.

А1 повышает стоимость тарифных планов с 1 декабря

С 1 декабря на большинстве действующих тарифных планов для физлиц, появившихся в портфолио компании в 2019 году, расширен пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличен объем интернет-трафика, количество SMS и/или добавлены опции безлимитного использования дополнительных услуг.

Вместе с расширением объема предоставляемых услуг изменяется стоимость абонентских плат, минут, SMS, сверх включенных в абонентскую плату, дополнительных услуг некоторых тарифных планов и опций.

Изменения условий обслуживания касаются и корпоративных клиентов.

 
 
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  Провайдер телеком-, ИКТ- и контент-услуг A1 с 1 декабря меняет условия обслуживания по некоторым тарифным планам для физических и юридических лиц, сообщает БЕЛТА...
 
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