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Нападающего минского «Динамо» дисквалифицировали на два матча
Источник материала: Tut.by
Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ
Вот за этот эпизод (он ударил клюшкой по травмированной руке соперника):
«На основании представленных материалов принято оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего „Динамо“ Франсиса Паре по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — указано в решении.
Сегодня «зубры» сыграют против казахстанского «Барыса», SPORT.TUT.BY будет вести онлайн матча.
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Еще на него наложен денежный штраф.
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