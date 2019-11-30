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Нападающего минского «Динамо» дисквалифицировали на два матча

01.12.2019 10:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего минского «Динамо» Франсиса Паре на 2 матча.

Вот за этот эпизод (он ударил клюшкой по травмированной руке соперника):

«На основании представленных материалов принято оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего „Динамо“ Франсиса Паре по п. 1.15. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ (Удар клюшкой), дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — указано в решении.

Сегодня «зубры» сыграют против казахстанского «Барыса», SPORT.TUT.BY будет вести онлайн матча.

 
 
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