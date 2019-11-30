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Белорусы Нью-Йорка устроили акцию протеста у штаб-квартиры ООН
Источник материала: Партизан
Десятки белорусов выразили протест против «углубления интеграции» с РФ.
Живущие в Соединенных Штатах белорусы, устроили 30 ноября акцию протеста у штаб-квартиры Организации объединенных наций в Нью-Йорке.
Об этом сообщил в Facebook активист Вадим Васильев.
Они высказывались против интеграционных соглашений между Беларусью и Россией, которые должны быть подписаны 8 декабря.
На плакатах видны надписи «Союз с агрессором - война», «Сделать Беларусь снова свободной», «Остановить российский империализм» и другие.
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Десятки белорусов выразили протест против «углубления интеграции» с РФ.
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