Белорусы Нью-Йорка устроили акцию протеста у штаб-квартиры ООН

Живущие в Соединенных Штатах белорусы, устроили 30 ноября акцию протеста у штаб-квартиры Организации объединенных наций в Нью-Йорке.





Об этом сообщил в Facebook активист Вадим Васильев.





Они высказывались против интеграционных соглашений между Беларусью и Россией, которые должны быть подписаны 8 декабря.



