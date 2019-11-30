В Украине задержали двух белорусов, подозреваемых в хищении 207 тысяч евро у предприятия «Нафтан»

«Радио Свобода» . Об этом сообщает





Ранее в прокуратуре потребовали их арестовать и содержать в следственном изоляторе на время экстрадиционный проверки, однако суд одобрил решение о «ночном домашнем аресте».





Сообщается, что один из задержанных, уроженец Борисова, работал коммерческим директором ООО «Ойл Энд Кемикалс», а второй, уроженец российского Ростову-на-Дону, - руководителем отдела материально-технического снабжения ООО «Укрнафтохимтрейд». Обе компании продают на Украине топливо и химическую продукцию.





Согласно открытыми источниками, среди учредителей ООО «Ойл Энд Кемикалс» есть двое граждан Беларуси - Сергей Толстов и Илья Щербинин (он с 2018 года находится в базе розыска управления внутренних дел Витебского облисполкома).





Примечательно, что Щербинин с 2018 года числится в розыске управлением внутренних дел Витебского облисполкома как личность, которая скрывается от отбывания наказания.





Согласно материалам, переданным Украине белорусскими правоохранительными органами, белорусы по предварительному сговору с еще тремя лицами незаконно присвоили 207 тысяч евро акционерного общества «Нафтан».





Речь о событиях 2016 года, когда был подписан договор с иностранной компанией ITP Benelli SpA о поставке специального оборудования на «Нафтан» производства Brownswerk Heat Transfer spol. sro и GEA Process Engineering SpA. В ходе переговоров стороны якобы согласились уменьшить стоимость оборудования, но эта договоренность не была отражена в контракте, и завод оплатил полную стоимость. Разница была якобы перечислена на счета компаний Mendeleev Group OU и Petroleum Service OU и присвоена организаторами операции.





Следственный комитет Беларуси в сентябре 2018 года выставил обоим обвинения по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса - хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в составе организованной преступной группировки наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом и лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью.









В октябре 2018 года следователь по особо важным делам отдела расследования преступлений в экономике Главного следственного управления Следственного комитета Беларуси подписал постановление о задержании обоих обвиняемых. Позже белорусов объявили в международный розыск.





В Украине их задержали 21 ноября.