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В Орше задержали блогера Дмитрия Козлова

01.12.2019 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Дмитрий Козлов ведет блог «Серый кот».

Сейчас Дмитрий Козлов в Оршанском изоляторе временного содержания. 30 ноября на 9 часов утра его вызвали в местное отделение милиции. Потом он перестал выходить на связь.


О задержании «Радыё Свабода» сообщил председатель независимого профсоюза РЭП в Орше Александр Булавко. По его словам, дежурный изолятора по телефону сообщил, что Дмитрий Козлов административно задержан до суда и его дело рассмотрят 2 декабря.

Дмитрий Козлов был зарегистрирован кандидатом в депутаты «палаты представителей». Но потом его сняли с выборов. Он активно участвовал в акции 16 ноября в Минске.
 
Теги: Минск
 
 
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Дмитрий Козлов ведет блог «Серый кот».
 
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