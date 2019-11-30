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В Орше задержали блогера Дмитрия Козлова
Источник материала: Партизан
Дмитрий Козлов ведет блог «Серый кот».
Сейчас Дмитрий Козлов в Оршанском изоляторе временного содержания. 30 ноября на 9 часов утра его вызвали в местное отделение милиции. Потом он перестал выходить на связь.
О задержании
Дмитрий Козлов был зарегистрирован кандидатом в депутаты «палаты представителей». Но потом его сняли с выборов. Он активно участвовал в акции 16 ноября в Минске.
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Дмитрий Козлов ведет блог «Серый кот».
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