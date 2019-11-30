Что изменилось в Беларуси с 1 декабря

bdg.by . Новый месяц традиционно принес рост цен и иные изменения, которые коснулись каждого гражданина нашей страны и его расходов, пишет





Рост цен на сигареты





Стоимость сигарет увешивается в Беларуси каждый месяц на незначительное количество копеек. Декабрь исключением не стал. Так, с 1 декабря произошел рост стоимости отдельных видов сигарет марки «Корона», в том числе «Корона стиль» (на 1 копейку) и «Корона элит» (на 2 копейки) — до 1,18 рубля. На 5 копеек подорожали некоторые виды продукции Pall Mall, Rothmans, Kent, LD, L&M и Bond.





Самое значительное подорожание коснулось Vogue, Winston и Sobranie, некоторые виды которых выросли в цене сразу на 10 копеек.





Выросли экспортные пошлины на нефть





Беларусь с 1 декабря повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕАЭС. Согласно постановлению Совмина №802 от 27 ноября 2019 года, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составила $90,5 за 1 т (ранее - $88,3). Пошлина на прямогонный бензин выросла до $49,7 за 1 т (ранее - $48,5).





На товарные бензины пошлина составила $27,1 за 1 т (ранее - $26,4). Такой же размер пошлины установлен в отношении легких и средних дистиллятов, дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.





Подорожала мобильная связь





Одна из самых важных новостей последних дней - подорожание мобильной связи. Компания А1 с первого декабря увеличила стоимость большинства тарифных планов. В среднем стоимость увеличилась на 6,7%. При этом в А1 не только поднняла цены, но и расширила возможности тарифных планов, добавив количество сообщений и интернет-трафика.





В следующий раз стоимость услуг у компании будет дорожать лишь в марте будущего года.





Летние шины — вне закона





С 1 декабря ГАИ может штрафовать водителей, которые так и не «переобули» свои авто. Ранее в Госавтоинспекции призвали водителей не ждать указанной в правилах даты, и сменить летнюю резину раньше, так как погода резко изменилась и использование летних шин стало небезопасно.





Теперь же от устных просьб гаишники получили право перейти к действиям: так, штраф за летнюю резину составляет половину базовой величины (или 12,5 рублей). Сменить зимние шины на летние можно будет в марте.