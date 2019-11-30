ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Макаревич: меня вполне можно считать белорусом

01.12.2019 10:04 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лидер группы "Машина времени" считает себя белорусом. Об этом он заявил в программе "Наши новости. Субботний выпуск" на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.





В Березовском районе Брестской области жили предки отца музыканта, на Витебщине - по материнской линии. Десять лет назад Андрей Макаревич посещал эти места. "Я хотел увидеть дом, в котором мой дед жил. После войны почти вся деревня немного передвинулась, на старом месте остались лишь пару домов да несколько очень пожилых людей. Но они уже моего деда не помнили - тогда были детьми. Но то, что полхутора Макаревичей - это, конечно, забавно. Действительно, по отцовской линии меня можно считать белорусом вполне", - сказал Андрей Макаревич.

Бессменный фронтмен группы "Машина времени" 11 декабря отметит свой 66 день рождения. В интервью тележурналистам он признался, что считает себя счастливым, поскольку занимается любимым делом, при этом любит одиночество. "Не надо искать для себя ни в чьих стихах и тем более ни в чьих песнях какой-то жизненной программы. Я, наверное, потеряю способность заниматься тем, чем я занимаюсь, если я перестану воспринимать новое в окружающем", - заметил он.

Легендарная рок-группа дала концерт в Минске в рамках юбилейного тура "Машина времени: 50 лет". Андрей Макаревич поделился сокровенным: "Хочется, чтобы не было войны, чтобы люди чаще улыбались, чтобы больше радовались жизни, потому что она, в общем, того заслуживает и для этого дана".
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидер группы "Машина времени" считает себя белорусом. Об этом он заявил в программе "Наши новости. Субботний выпуск" на канале ОНТ, сообщает БЕЛТА.
 
Новости дня
Новости разные
 
«У нас не Украина, пристрелят». Максим Галкин заявил, что не будет баллотироваться в президенты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика