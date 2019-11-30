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«Автозадачка» на выходные. Что мы делаем не так, когда автомобиль скользит в повороте
Источник материала: Tut.by
Как бороться с заносом большинство водителей худо-бедно знают. Вывернуть руль в сторону заноса — действие во многом рефлекторное. А вот снос передней оси в повороте — вещь не менее опасная. И уметь с ней справляться тоже нужно.
Какие действия следует предпринять водителю в случае сноса при повороте?
Ответ будет опубликован в понедельник в 11.00.
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