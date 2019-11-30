«Автозадачка» на выходные. Что мы делаем не так, когда автомобиль скользит в повороте

Источник материала: Tut.by

Как бороться с заносом большинство водителей худо-бедно знают. Вывернуть руль в сторону заноса — действие во многом рефлекторное. А вот снос передней оси в повороте — вещь не менее опасная. И уметь с ней справляться тоже нужно.



Фото: Павел Мурашко

Какие действия следует предпринять водителю в случае сноса при повороте?

Ответ будет опубликован в понедельник в 11.00.

Опрос Спасибо за участие в опросе Проголосовал 141 человек Какие действия следует предпринять водителю в случае сноса при повороте? докрутить руль в сторону поворота 10% притормозить, не меняя угла поворота руля 14% довернуть и резко затормозить 1% нажать на газ и вытянуть машину 69% дернуть ручник и добавить газ 6% Все опросы