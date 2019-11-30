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«Автозадачка» на выходные. Что мы делаем не так, когда автомобиль скользит в повороте

01.12.2019 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Как бороться с заносом большинство водителей худо-бедно знают. Вывернуть руль в сторону заноса — действие во многом рефлекторное. А вот снос передней оси в повороте — вещь не менее опасная. И уметь с ней справляться тоже нужно.


Фото: Павел Мурашко

Какие действия следует предпринять водителю в случае сноса при повороте?

Ответ будет опубликован в понедельник в 11.00.

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Проголосовал 141 человек

Какие действия следует предпринять водителю в случае сноса при повороте?

докрутить руль в сторону поворота 10%
притормозить, не меняя угла поворота руля 14%
довернуть и резко затормозить 1%
нажать на газ и вытянуть машину 69%
дернуть ручник и добавить газ 6%

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