Источник материала: Новости Волковыска

С воскресенье, 1 декабря 2019 года, в Беларуси вновь дорожает бензин и дизельное топливо. Как пояснили в «Белнефтехиме», стоимость бензина вырастет на 1 копейку.

Новый рост стоимости бензина и дизтоплива в «Белнефтехиме» объясняют снижением курса национальной валюты относительно основных валют, наряду с повышением цены нефть, поставляемую на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.

Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси на 1.12.2019

Наименование нефтепродуктов Цена,

бел руб

за 1л,

с НДС Бензин автомобильный неэтилированный Нормаль-80,

Бензин неэтилированный АИ-80-К3 (АИ-80-К4, АИ-80-К5) 1,52 Бензин автомобильный АИ-92-К5

Бензин неэтилированный АИ-92-К5-Евро 1,60 Бензин автомобильный АИ-95-К5

Бензин неэтилированный АИ-95-К5-Евро 1,70 Бензин автомобильный АИ-98-К5

Бензин неэтилированный АИ-98-К5-Евро 1,92 Бензин автомобильный АИ-100-К5

Бензин неэтилированный АИ-100-К5-Евро 2,00 Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С

Топливо дизельное ДТ-З-К5, сорт F 1,70 Топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 2 1,86

Таким образом, с 1 декабря на автозаправочных станциях АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,6 рублей, АИ-95-К5-Евро – 1,7 рублей, а АИ-98-К5-Евро – 1,92 рубля. Что касается дизельного топлива, его цена составит 1,7 рублей.

В последний раз бензин дорожал в нашей стране ровно неделю назад (24 ноября). Тогда стоимость топлива также повысились на одну копейку.

Всего в текущем году бензина дорожает уже в 24-й раз. С начала года АИ 92 подорожал на 17 копеек (на 10,6%), АИ 95 и дизельное топливо – на 16 копеек (на 9,4%).

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз, что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».