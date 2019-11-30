С воскресенье, 1 декабря 2019 года, в Беларуси вновь дорожает бензин и дизельное топливо. Как пояснили в «Белнефтехиме», стоимость бензина вырастет на 1 копейку.
Новый рост стоимости бензина и дизтоплива в «Белнефтехиме» объясняют снижением курса национальной валюты относительно основных валют, наряду с повышением цены нефть, поставляемую на нефтеперерабатывающие заводы Беларуси.
Розничные цены на автомобильное топливо в Беларуси на 1.12.2019
|
Наименование нефтепродуктов
|
Цена,
|
Бензин автомобильный неэтилированный Нормаль-80,
|
1,52
|
Бензин автомобильный АИ-92-К5
|
1,60
|
Бензин автомобильный АИ-95-К5
|
1,70
|
Бензин автомобильный АИ-98-К5
|
1,92
|
Бензин автомобильный АИ-100-К5
|
2,00
|
Топливо дизельное ДТ-Л-К5, сорт С
|
1,70
|
Топливо дизельное ДТ-З-К5, класс 2
|
1,86
Таким образом, с 1 декабря на автозаправочных станциях АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,6 рублей, АИ-95-К5-Евро – 1,7 рублей, а АИ-98-К5-Евро – 1,92 рубля. Что касается дизельного топлива, его цена составит 1,7 рублей.
В последний раз бензин дорожал в нашей стране ровно неделю назад (24 ноября). Тогда стоимость топлива также повысились на одну копейку.
Всего в текущем году бензина дорожает уже в 24-й раз. С начала года АИ 92 подорожал на 17 копеек (на 10,6%), АИ 95 и дизельное топливо – на 16 копеек (на 9,4%).
Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз, что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».