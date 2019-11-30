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Лев Львовский: В Беларуси с миграцией все плохо

01.12.2019 11:01 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лев Львовский: В Беларуси с миграцией все плохо

Беларусь пока не может компенсировать потери населения трудового возраста за счет иммиграции из других государств, как это делают развитые европейские страны.

Такой вывод можно сделать по итогам встречи Клуба деловой журналистики, посвященной взаимозависимости демографии и экономической политики, проведенного в рамках проекта «Открытый диалог». В ней приняли участие сотрудники Центра экономических исследований BEROC Катерина Борнукова и Лев Львовский, пишет Thinktanks.by.

В 2018 году Белстат зафиксировал 15 тысяч эмигрантов из Беларуси. Цифра невысокая. Это вызвано, по словам Льва Львовского особенностями подсчета уезжающих белорусов. В данную статистику попадают лишь те люди, которые специально заполнили миграционные карты.

Однако есть и другая статистика, свидетельствующая как об уже покинувших Беларусь людях, так и о тех, кто мечтает это сделать. Например, по данным Евростата, 138 тысяч белорусов в 2018 году получили первичное разрешение на проживание в Евросоюзе. 171 тысяча белорусов в 2018 году приняла участие в лотерее Грин-кард.

Из экономических факторов, которые сдерживают миграцию, Лев Львовский выделил низкие доходы людей, отсутствие безвизового режима с ЕС, а также рецессию в РФ – стране, которая раньше была наиболее привлекательна для переезда белорусов.

В то же время существуют факторы, подстегивающие эмиграцию. Среди них, например, миграционная политика Польши.    

Между тем, проблему эмиграции и демографического спада многие развитые страны решают привлечением иммигрантов. Волны миграции в 80-х годах прошлого века в США и в 90-х в Израиле не выявили значимых негативных эффектов от данного процесса.

Однако, как констатировал Лев Львовский, «в Беларуси с иммиграцией все плохо». По его словам, законы в данной сфере принимались достаточно давно и были обусловлены рекомендациями МВД, а не экономическими аспектами. В итоге в Беларусь переехать на постоянное место жительство довольно сложно. У нас правила пребывания иностранцев строже чем в большинстве стран «иммиграционных магнитов», а правила получения гражданства или постоянного вида на жительство более жесткие, чем в большинстве стран Европы и США.

В частности, для иностранных граждан за 5 административных нарушений в год предусмотрена высылка из Беларуси. То есть если человек не прокомпостировал, например, 5 талончиков на проезд в общественном транспорте, его ждет депортация.

Кроме того, для трудоустройства иностранца (если ты не россиянин) необходимо спецразрешение от работодателя, чтобы он взял человека к себе на работу.

Такие меры  отнюдь не стимулируют миграцию в Беларусь. «Выглядит так, что кроме ПВТ в Беларуси никто не заинтересован в мигрантах», - отметил Лев Львовский.

Однако в миграции есть основной и главный плюс: быстрое увеличение населения, управляемое изменение его возрастной и качественной структуры.

 
 
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Беларусь пока не может компенсировать потери населения трудового возраста за счет иммиграции из других государств, как это делают развитые европейские страны.
 
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