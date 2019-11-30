ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жеребьевку Евро-2020 уже критикуют

01.12.2019 10:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Бывший президент УЕФА Мишель Платини отреагировал на заявление полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне о жеребьевке Евро-2020. Ранее игрок назвал тот факт, что в группе бельгийцев были заранее известны 3 команды из 4 "позором", а также предположил, что "футбол все больше становится бизнесом".


Франция, Германия и Португалия в одном пуле — все группы финального турнира ЧЕ-2020

"Я участвовал в создании концепции Евро-2020 (турнир проводится в 12 странах — прим.). Среди прочего я выбирал игровые города, но не имею отношения к итоговому распределению. Если бы бельгийцы хотели играть дома, им просто нужно было вовремя построить свой новый стадион. Говорят, что в Брюсселе планировалось провести 4 игры, в том числе матч 1/8 финала. Но поскольку их стадион не был построен, игры перенесли в Лондон. Пусть де Брейне жалуется политикам своей страны", — как передает sports.ru, сказал Платини.
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший президент УЕФА Мишель Платини отреагировал на заявление полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне о жеребьевке Евро-2020. Ранее игрок назвал тот факт,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дзевяць чалавек загінулі пры крушэнні лёгкаматорнага самалёта ў ЗША
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика