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Жеребьевку Евро-2020 уже критикуют
Источник материала: Партизан
Бывший президент УЕФА Мишель Платини отреагировал на заявление полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне о жеребьевке Евро-2020. Ранее игрок назвал тот факт, что в группе бельгийцев были заранее известны 3 команды из 4 "позором", а также предположил, что "футбол все больше становится бизнесом".
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"Я участвовал в создании концепции Евро-2020 (турнир проводится в 12 странах — прим.). Среди прочего я выбирал игровые города, но не имею отношения к итоговому распределению. Если бы бельгийцы хотели играть дома, им просто нужно было вовремя построить свой новый стадион. Говорят, что в Брюсселе планировалось провести 4 игры, в том числе матч 1/8 финала. Но поскольку их стадион не был построен, игры перенесли в Лондон. Пусть де Брейне жалуется политикам своей страны", — как передает
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Бывший президент УЕФА Мишель Платини отреагировал на заявление полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне о жеребьевке Евро-2020. Ранее игрок назвал тот факт,...
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