Жеребьевку Евро-2020 уже критикуют

Франция, Германия и Португалия в одном пуле — все группы финального турнира ЧЕ-2020

"Я участвовал в создании концепции Евро-2020 (турнир проводится в 12 странах — прим.). Среди прочего я выбирал игровые города, но не имею отношения к итоговому распределению. Если бы бельгийцы хотели играть дома, им просто нужно было вовремя построить свой новый стадион. Говорят, что в Брюсселе планировалось провести 4 игры, в том числе матч 1/8 финала. Но поскольку их стадион не был построен, игры перенесли в Лондон. Пусть де Брейне жалуется политикам своей страны", — как передает, сказал Платини.