Венедиктов: Пакт Крутого-Орешкина. Но секретных протоколов, знаешь, сколько там?

«Ну, на сегодняшний день у меня еще стоит интервью на 6-е декабря на 10-30 утра», — заявил Алексей Венедиктов.





Приближенный к Кремлю журналист рассказал, что, по его информации, президенты двух стран договорились встретиться «еще пару раз» до 8-го декабря, поэтому интервью из-за плотного графика Александра Лукашенко может не состояться.





«Напряжение по обсуждению новой версии Союзного договора или, вернее, «дорожных карт» сильно растет. Сейчас была короткая встреча в Киргизии у Путина с Лукашенко. И они договорились до 8-го декабря встретиться еще пару раз, как я понимаю. Поэтому меня честно вчера вечером предупредили, что график может поползти», — рассказал Венедиктов в передаче «Будем наблюдать» 30 ноября.





Алексей Венедиктов назвал следующую неделю «очень интересной в отношениях России и Беларуси», упомянув фразу Семашко о создании парламента и правительства Союзного государства, а также назначение главы беларусской переговорной группы по интеграции Дмитрия Крутого первым вице-премьером беларусского правительства.





«Пакт Крутого-Орешкина. Но секретных протоколов, знаешь, сколько там?» — ответил Венедиктов на реплику коллеги о «движении к пакту Крутого-Орешкина».