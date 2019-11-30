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Венедиктов: Пакт Крутого-Орешкина. Но секретных протоколов, знаешь, сколько там?
Источник материала: Партизан
Главный редактор «Эха Москвы» рассказал в эфире радиостанции, что у него состоится интервью с президентом Беларуси 6 декабря в 10:30.
«Ну, на сегодняшний день у меня еще стоит интервью на 6-е декабря на 10-30 утра», — заявил Алексей Венедиктов.
Приближенный к Кремлю журналист рассказал, что, по его информации, президенты двух стран договорились встретиться «еще пару раз» до 8-го декабря, поэтому интервью из-за плотного графика Александра Лукашенко может не состояться.
«Напряжение по обсуждению новой версии Союзного договора или, вернее, «дорожных карт» сильно растет. Сейчас была короткая встреча в Киргизии у Путина с Лукашенко. И они договорились до 8-го декабря встретиться еще пару раз, как я понимаю. Поэтому меня честно вчера вечером предупредили, что график может поползти», — рассказал Венедиктов в передаче «Будем наблюдать» 30 ноября.
Алексей Венедиктов назвал следующую неделю «очень интересной в отношениях России и Беларуси», упомянув фразу Семашко о создании парламента и правительства Союзного государства, а также назначение главы беларусской переговорной группы по интеграции Дмитрия Крутого первым вице-премьером беларусского правительства.
«Пакт Крутого-Орешкина. Но секретных протоколов, знаешь, сколько там?» — ответил Венедиктов на реплику коллеги о «движении к пакту Крутого-Орешкина».
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Главный редактор «Эха Москвы» рассказал в эфире радиостанции, что у него состоится интервью с президентом Беларуси 6 декабря в 10:30.
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