Пограничники со стрельбой останавливали авто у границы с Литвой

Источник материала: Аргументы и факты

В непосредственной близости от государственного рубежа правоохранители выявили два автомобиля. Водители проигнорировали требования об остановке и на большой скорости попытались скрыться.

Пограничники применили табельное оружие. Одну машину удалось остановить. Вторая машины в розыске.

Орган дознания Лидского пограничного отряда начал проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 371 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Умышленное незаконное пересечение государственной границы с использованием транспортного средства), сообщили в Госпогранкомитете.