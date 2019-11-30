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Пограничники со стрельбой останавливали авто у границы с Литвой

01.12.2019 10:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пограничники со стрельбой останавливали авто у границы с Литвой
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

В непосредственной близости от государственного рубежа правоохранители выявили два автомобиля. Водители проигнорировали требования об остановке и на большой скорости попытались скрыться.

Пограничники применили табельное оружие. Одну машину удалось остановить. Вторая машины в розыске.

Орган дознания Лидского пограничного отряда начал проверку по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 371 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Умышленное незаконное пересечение государственной границы с использованием транспортного средства), сообщили в Госпогранкомитете.

Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы. 

Пограничники со стрельбой останавливали авто у границы с Литвой
До 15 декабря на литовской границе может быть осложнен проезд
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Информация о нарушителях белорусским пограничникам поступила от литовских коллег.
 
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