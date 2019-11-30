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Facebook впервые поставил отметку "фейк" под постом
Источник материала: Партизан
Правительство Сингапура обязало Facebook разместить отметку "фейк" под постом одного из пользователей соцсети.
По мнению властей, в посте есть ложная информация, передает
Facebook, в соответствии с внутренними правилами, сообщил об этом пользователя. Изменения в сам текст сообщения не вносились.
Обращаться с требованием исправлять сообщения правительству Сингапура позволяет недавно принятый закон о борьбе с фейковых новостями.
В то же время, в Facebook выразили надежду, что такая законодательная инициатива не повлияет негативно на свободу слова, а его имплементация будет "взвешенной и прозрачной".
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Правительство Сингапура обязало Facebook разместить отметку "фейк" под постом одного из пользователей соцсети.
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