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Капитан «Амура» тяжело пострадал в результате нападения

01.12.2019 11:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пресс-служба «Амура» сообщила об инциденте с нападением на капитана команды Максима Кондратьева. 


Фото: © ХК «Амур»

30 ноября на парковке у одного из городских кафе хоккеист получил тяжелый удар в голову, защищая свою супругу. 

Сообщается, что нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. 

Сейчас Кондратьев находится в одной из краевых больниц. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Капитан «Амура» находится в сознании. Его состояние оценивается как средней степени тяжести. 

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 36-летний игрок провел 15 матчей и сделал две результативные передачи.

 
 
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Пресс-служба «Амура» сообщила об инциденте с нападением на капитана команды Максима Кондратьева.
 
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