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Капитан «Амура» тяжело пострадал в результате нападения
Источник материала: Tut.by
Пресс-служба «Амура» сообщила об инциденте с нападением на капитана команды Максима Кондратьева.
30 ноября на парковке у одного из городских кафе хоккеист получил тяжелый удар в голову, защищая свою супругу.
Сообщается, что нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.
Сейчас Кондратьев находится в одной из краевых больниц. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.
Капитан «Амура» находится в сознании. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.
В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 36-летний игрок провел 15 матчей и сделал две результативные передачи.
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Пресс-служба «Амура» сообщила об инциденте с нападением на капитана команды Максима Кондратьева.
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