Капитан «Амура» тяжело пострадал в результате нападения

Источник материала: Tut.by

Пресс-служба «Амура» сообщила об инциденте с нападением на капитана команды Максима Кондратьева.



Фото: © ХК «Амур»

30 ноября на парковке у одного из городских кафе хоккеист получил тяжелый удар в голову, защищая свою супругу.

Сообщается, что нападавший задержан органами полиции. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Сейчас Кондратьев находится в одной из краевых больниц. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Капитан «Амура» находится в сознании. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

В нынешнем регулярном чемпионате КХЛ 36-летний игрок провел 15 матчей и сделал две результативные передачи.