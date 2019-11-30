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РОЧС предупреждает, что выход на лед представляет опасность для жизни

01.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Температура воздуха понижается, и водоемы затягиваются льдом. Зачастую это покрытие манит к себе взрослых и детей, которые порой забывают об опасности.

РОЧС предупреждает, что выход на лед представляет опасность для жизни
Фото из открытых интернет-источников

Буда-Кошелевский РОЧС предупреждает, что выход на лед всегда сопровождается большим риском и представляет опасность для жизни. Человек, оказавшийся в данное время в воде, может погибнуть не только в результате утопления, но и от переохлаждения организма, которое наступает уже через 10 минут.

– Поэтому необходимо знать, что выход на лед возможен только тогда, когда его толщина достигнет не менее 7 см для одного человека и 10-12 см – для группы
людей. Надежность можно определить визуально: лед голубого цвета – прочный, белого – в два раза меньше, серого, матового белого или желтоватого оттенков – хрупкий. Если температура воздуха держится выше 0ºС более трех дней, то прочность
льда уменьшается на 25% и ее нельзя проверять ударом ноги. Лучше пользоваться пешнёй весом 2-4 кг и длиной 130-170 см. Прочный лед пробивается только после двух-трех ударов. Если же вода появляется с первого раза, нужно немедленно остановиться, не торопясь, спокойно повернуть назад и аккуратно отступать по своему
же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширине плеч. Бег может спровоцировать быстрый раскол поверхности, – информирует инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью РОЧС Марина Лукьяненко.

Не рекомендуется выходить на лед, если вы одни и в пределах видимости нет никого, кто смог бы прийти на помощь, а также в пургу и в темное время суток. При движении по ледовому покрытию следует быть осторожными, внимательно следить за его поверхностью, обходить опасные и подозрительные места: впадения ручьев, выхода
грунтовых вод и родников, сброса промышленных и сточных вод, вмерзшие кусты осоки и травы. Нельзя ступать на поверхность водоема, если она рыхлая или где-то проступает вода. Также запрещается собираться большими группами, а при переходе
через водоем надо соблюдать расстояние друг от друга в 5-6 м.

Рыбакам рекомендуется выходить на лед в спасательных жилетах. В целях безопасности необходимо иметь с собой веревку, к одному концу которой прикреплен какой-нибудь груз, а другой с петлей находится на поясе. В случае провала такое
приспособление поможет рыбаку дольше удержаться на воде, а спасателям – быстрее вытащить его из полыньи. Во время рыболовства запрещается пробивать лунки на расстоянии менее 1 м. между ними. После окончания рыбной ловли лунки должны
быть обозначены хорошо заметными вехами.

Чтобы помочь человеку, провалившемуся под лед, надо бросить ему пояс, шарф или палку, приблизившись ползком к провалу на 3-4 м. Оказать помощь пострадавшему нужно как можно быстрее, поскольку ему грозит переохлаждение. Чтобы согреть человека, необходимо снять с него мокрую одежду, растереть тело, дать сухое белье и
горячее питье.

Помните: особенно недопустимы игры детей на льду и вблизи водоемов. Родителям необходимо максимально усилить наблюдение за ребятами, не оставлять их без присмотра, рассказывать об опасности и последствиях таких забав. В случае возникновения непредвиденной ситуации нужно обращаться в службу спасения
по телефонам 101 или 112.

 

 
 
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