Алексей Янукевич: Семь выводов по итогам перезахоронения Калиновского

1️. Белорусская нация живет и имеет будущее. 22 ноября было трогательное почтение белорусами памяти повстанцев, своих героев, дань уважения тем, кто отдал жизнь за Родину, которая и у повстанцев 1863 года, и у нас - общая и единственная - Беларусь.

Тысячи белорусов не испугались ни длинных очередей на границе, ни высоких цен, ни нужды освободиться в рабочий день, чтобы быть в этот исторический день вместе с Калиновским и его соратниками. Нация, которая способна так ценить своих героев даже за государственными границами и без государственной поддержки - живет и будет жить.

2️. 22 ноября стало сильным актом национального самоутверждения перед лицом нынешних угроз из Москвы. Утверждение для самих себя, для Москвы, для Вильнюса и Варшавы, для всего мира. Я знаю, насколько это важно, потому что мне не раз приходилось слышать от разных зарубежных экспертов, аналитиков, политиков: «белорусы хотят быть с Москвой, белорусы отрекаются от своей несоветской истории, белорусам самим независимость не нужна - так зачем нам, иностранцам, помогать белорусам защищать независимость?" Сейчас таких голосов станет значительно меньше. А если они прозвучат, я, вместо тысячи слов, просто покажу им фотографии из Вильнюса.

3️. Белорусы громко заявили, пусть кому-то это пока еще не очевидно, что выражение "польско-литовское государство" в отношении Речи Посполитой в международных отношениях должны остаться в прошлом как ошибочное. Это было польско-белорусско-литовское государство. Не может быть Балто-Черноморского общества, ни исторического, ни будущего, без белорусов.

Конечно, этот вопрос далеко не закрыт одним только событием 22 ноября, за историческую правду еще придется бороться. Конечно, в Польше и Литве будут те, кого такая перспектива встревожит. Но я знаю польских и литовских политиков, которые искренне будут приветствовать официальное возвращение белорусов в сообщество наций, которым принадлежит наследие Речи Посполитой. И не только политиков, но и простых патриотов своих стран. 22 ноября на проспекте Гедимина я стоял с хоругвью по-белорусски "Беларусь ценит своих героев". Ко мне подходили пожилого возраста литовцы с флагами Литовской Республики, пожимали руки со словами "за нашу и вашу свободу", мы обнимались и между нами действительно было ощущение братства. И это братство важное сейчас, ведь мы имеем общие угрозы.

4️. Кастусь Калиновский сейчас бесспорно занял место отца современной белорусской нации. По крайней мере, среди национально осмысленной части общества - но и это существенно. Теперь он, как и бело-красно-белый флаг и Погоня, один из важнейших национальных символов. Сильный дополнительный фактор для укрепления национальной идентичности.

5️. Безотносительно от того, что люди имеют право на разное отношение к событиям и лицам, на сомнения и поиски идеально точных формулировок - мы должны твердо осознавать и хорошо помнить, что в настоящее время Беларусь и белорусское общество существует в состоянии жесткой информационной войны. Одним из классических инструментов такой войны есть обесценивание национальных героев и значимых для нации событий. И каждый патриот должны отрекаться того, чтобы быть на стороне врагов Беларуси и своими словами помогать противникам обесценивать нашу историю и наших героев.

6️. Нынешние белорусские власти выбрали довольно адекватную, с учетом всех обстоятельств, форму почитания Кастуся Калиновского и его повстанцев 22 ноября, и хорошо, что они это сделали. Должность и содержание выступления представителя официального Минска были полностью приличными. Возгласы "позор" в его адрес понимаю, но не одобряю. Действительно позорным считаю лишь тот факт, что не было почетного караула белорусских военных. Но - все же 22 ноября власть сделала шаг в направлении к настоящей белорусской истории. Пусть он не будет единичным.

7️. Будущее Беларуси решается сейчас, и решается в Беларуси. Мы не должны забыть миллионы тех наших соотечественников, кто еще ищет собственную национальную идентичность, или даже не начал о ней задумываться. Разбудить их должны мы. Своими делами, своим примером, своей верой. Возвращение - и физическое, и метафорическое - с белорусского Вильнюса в пост-советскую Беларусь должно для нас оказаться не основанием для отчаяния, а вдохновением. Понадобится не одно поколение, чтобы Беларусь стала действительно белорусской. Но свои победы мы видим уже сейчас, и будем видеть их впредь. Борьба продолжается. Беларусь живет.