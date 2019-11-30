Белстат рассказал, сколько белорусы тратят на жизнь

Под располагаемыми ресурсами понимаются деньги домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат, сообщает Белстат.
Денежные расходы в расчете на домохозяйство составили около 1274 руб. в месяц. Почти 75% этой суммы приходится на потребительские расходы.
В структуре потребительских расходов доля питания составляет 38,9%, оплаты услуг - 26,1%.