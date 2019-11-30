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Белстат рассказал, сколько белорусы тратят на жизнь

01.12.2019 12:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белстат рассказал, сколько белорусы тратят на жизнь
Фото из открытых источников

Под располагаемыми ресурсами понимаются деньги домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат, сообщает Белстат. 

Денежные расходы в расчете на домохозяйство составили около 1274 руб. в месяц. Почти 75% этой суммы приходится на потребительские расходы.

В структуре потребительских расходов доля питания составляет 38,9%, оплаты услуг - 26,1%. 

Белстат рассказал, сколько белорусы тратят на жизнь
Реальные денежные доходы белорусов выросли на 6,8%
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По данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни, в январе - сентябре 2019 года располагаемые ресурсы в расчете на домашнее хозяйство составили...
 
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