Белстат рассказал, сколько белорусы тратят на жизнь

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Под располагаемыми ресурсами понимаются деньги домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат, сообщает Белстат.

Денежные расходы в расчете на домохозяйство составили около 1274 руб. в месяц. Почти 75% этой суммы приходится на потребительские расходы.