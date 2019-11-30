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100 лучших фильмов, которые сняли женщины, по версии BBC

01.12.2019 12:39 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Мировые издания часто делают собственные кинорейтинги, BBC – в том числе. И на этот раз внимание уделили режиссёрам-женщинам, составили рейтинг только из их фильмов.  

Предыстория: в прошлогодних списках лучших фильмов от BBC фигурировало большинство картин, которые сняли мужчины. А работы женщин даже не входили даже в двадцатку лучших. Поэтому в этом году BBC решила сбалансировать силы не только в самом рейтинге, но и в составе жюри. Лучшие фильмы выбирали 185 женщин, 181 мужчина, один небинарный человек, а также персона, которая предпочла не указывать свой гендер. Это критики, журналисты, организаторы фестивалей и академики.

Ближе к списку: 

Лучшим признали фильм «Пианино» от режиссера Джейн Кэмпион, который она сняла в 1993 году. Картина рассказывает о немой женщине, которая выражает себя через игру на пианино.  

На второе место рейтинга попала картина «Клео от 5 до 7», которую сняла Аньес Варда в 1961 году. Этот фильм о том, как гадалка предсказала женщине смерть, и о том, что было с этой женщиной дальше. 

Третье место занял фильм «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080». Его в 1976 году сняла Шанталь Акерман. Фильм рассказывает о нескучной жизни молодой вдовы. 

На четвертом месте – картина 1999 года «Красивая работа» от Клер Дени. Работа Клер действительно красивая, и затягивающая – она о ревности, дружбе и любви. 

Пятую строчку рейтинга занял фильм Софии Коппола «Трудности перевода». Он появился на свет в 2003 году, и рассказал историю о том, как двое американцев встретились ночью в Токио. 


Также в рейтинг попали «Леди Бёрд» Греты Гервиг, «Астенический синдром» и «Долгие проводы» Киры Муратовой, несколько фильмов Кэтрин Бигелоу, Аньес Варда, Софии Копполы и других. Полный список можно посмотреть здесь.

 
 
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Мировые издания часто делают собственные кинорейтинги, BBC – в том числе. И на этот раз внимание уделили режиссёрам-женщинам, составили рейтинг только из их...
 
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