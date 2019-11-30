Журналисту Чуденцову предъявили обвинения – по «наркотической» 328 статье

Источник материала: KYKY

Журналисту Владимиру Чуденцову предъявили обвинения, об этом TUT.by сообщил его адвокат Александр Галиев. Рассказываем, что происходит.

Чуденцову вменяют «народную» наркотическую статью. Ему предъявили обвинения по ч. 1 ст. 328 «Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов» и по ч. 1 ст. 328−1 «Незаконное перемещение наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».

Сейчас Чуденцову грозит до семи лет лишения свободы: наказание по ч. 1 ст. 328 – до пяти лет тюрьмы, по ч. 1 ст. 328−1 – от трех до семи лет со штрафом или без.

По словам адвоката, после обыска в квартире журналиста в Минске нашли более 6 граммов марихуаны. Вину по предъявленным обвинениям Чуденцов не признает, он находится в СИЗО Бреста. Сам журналист по результатам освидетельствования не находился под влиянием наркотических веществ. 24 ноября для Чуденцова избрали меру пресечения в виде ареста.

Напомним, Чуденцова задержали вечером 21 ноября в пункте пропуска «Брест – Тересполь». Его сняли с поезда, который ехал из Бреста в Варшаву. Когда причина задержания не была известна, беларусы строили свои догадки: самая распространенная – версия о «подбросе» наркотиков. Эту идею разделил блогер Степан Светлов, он же Nexta: Степан выпустил видео , в котором заявил, что Чуденцова могли взять под стражу из-за совместной работы над Telegram-каналом Nexta. Тем временем о происходящем решил высказаться основатель TUT.by Юрий Зиссер. В Facebook он раскритиковал домыслы о «подбросе» веществ Чуденцову, и объяснил, почему считает иначе.