18-летний белорус выиграл «серебро» на Чемпионате мира по прыжкам на батуте

Источник материала: Аргументы и факты

В Японии подошел к концу Чемпионат мира по прыжкам на батуте. В последний день соревнований мужчины выявляли сильнейшего в олимпийском виде программы индивидуальных прыжках.

Беларусь в финале представлял 18-летний Иван Литвинович. Наш спортсмен набрал вторую сумму баллов и завоевал «серебро». Победителем стал представитель Китая Гао Лей. Третьим стал его соотечественник Дон Дон. Примечательно, что квалификационные соревнования уверенно выиграл олимпийский чемпион Владислав Гончаров, однако в полуфинале титулованный спортсмен занял лишь 13-е место и не смог побороться за награды.

Таким образом, на счету сборной Беларуси по итогам соревнований в Токио три медали. Ранее Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев первенствовали в командном виде программы, а Гончаров и Рябцев затем завоевали «серебро» в синхронных прыжках.

Напомним, на последних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро единственную золотую медаль для сборной Беларуси принесли именно батутисты. Владислав Гончаров стал олимпийским чемпионом.