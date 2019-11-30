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18-летний белорус выиграл «серебро» на Чемпионате мира по прыжкам на батуте

01.12.2019 12:21 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

18-летний белорус выиграл «серебро» на Чемпионате мира по прыжкам на батуте
Фото из открытых источников

В Японии подошел к концу Чемпионат мира по прыжкам на батуте. В последний день соревнований мужчины выявляли сильнейшего в олимпийском виде программы индивидуальных прыжках.

18-летний белорус выиграл «серебро» на Чемпионате мира по прыжкам на батуте Белорусы выиграли «золото» на Чемпионате мира по прыжкам на батуте

Беларусь в финале представлял 18-летний Иван Литвинович. Наш спортсмен набрал вторую сумму баллов и завоевал «серебро». Победителем стал представитель Китая Гао Лей. Третьим стал его соотечественник Дон Дон. Примечательно, что квалификационные соревнования уверенно выиграл олимпийский чемпион Владислав Гончаров, однако в полуфинале титулованный спортсмен занял лишь 13-е место и не смог побороться за награды.

Таким образом, на счету сборной Беларуси по итогам соревнований в Токио три медали. Ранее Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев первенствовали в командном виде программы, а Гончаров и Рябцев затем завоевали «серебро» в синхронных прыжках.

Напомним, на последних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро единственную золотую медаль для сборной Беларуси принесли именно батутисты. Владислав Гончаров стал олимпийским чемпионом.

 
 
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В Токио завершилось мировое первенство по прыжкам на батуте-2019.
 
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