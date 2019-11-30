Источник материала: Новости Волковыска

Казалось бы, в наше время высоких технологий любые ритуалы – в том числе и те, которые должны привлекать в нашу жизнь деньги, – ассоциируются чуть ли не с первобытнообщинным строем и выглядят смешно. Но люди, которые хоть раз испробовали их на себе, уверяют: этот работает.

Денежный заговор на снег

В период растущей Луны, когда за окнами дует сильный ветер и кружит метелица, пойдите на лю­бое открытое безлюдное место (поле, луг, околица, поляна в лесу и т. п.). Станьте лицом к ветру, протяните руки вперед (подставив ладони метущему снегу) и произнесите:

«Кланяюсь (поклонитесь) вам, ветры буйные, вы по земле летаете, у одного отберете, другому даете, снег метете, снежинки пред собой несете. Никто не может их сосчитать, прибавить и отнять и сколько сказать. Их вверх и вширь наметаете, в сугробы сметаете. Так пусть и у меня денег будет столько, сколько снежинок в вашем сугробе. На­метите мне их, нанесите. Как полны мои ладони снега, так бы много было в них денег».

Снег, оказавшийся в ладонях, поместите в баноч­ку, взятую с собой, и уходите, не оглядываясь, мол­ча, пока не переступите порог дома. Поместите ем­кость со снегом в теплое место, так, чтобы он растаял естественным путем.

В талую воду бросьте мелочь (не считая, сколько возьмете в горсть) и наговорите на нее трижды:

«Ма­тушка водица, сколько капель в тебе, столько-денег мне. Пошли богатство мне, (имя), на по­рог, тут ему место, тут жиитье и бытье, чтобы деньги вовек не кончались, о водились и разра­стались». Каждый день окропляйте наговоренной водой все помещения в доме и порог входной двери, приговаривая: «Водою окропляю, злато, серебро призываю, как вода никогда не иссякнет, так что­бы всегда было много денег у меня. Считать мне их — не пересчитать от ин и довеку».

Когда вода в банке закончится, монеты оставьте в ней и спрячьте в укромном месте. Потратить их можно лишь через год.