Волковысский мясокомбинат ищет рынки сбыта в Узбекистане

Источник материала: Новости Волковыска

Экспозиция белорусских производителей Made in Belarus была представлена на международной выставке сельского хозяйства и пищевой промышленности UzAgroExpo/UzProdExpo, которая проходила в Ташкенте с 27 по 29 ноября.

Взаимное участие Беларуси и Узбекистана в крупнейших выставках за последние годы стало хорошей традицией, подчеркивающей интенсивное развитие торгово-экономических отношений двух стран. В сентябре 2018 г. в Ташкенте прошла выставка белорусских производителей Made in Belarus, а уже в июне 2019 г. национальная выставка Узбекистана состоялась в Минске. Оба мероприятия посетили президенты двух стран. Традиционно ключевую роль в организации данных выставок играет Белорусская торгово-промышленная палата.

Параллельно несколько раз в год выставочным предприятием «Белинтерэкспо» Белорусской торгово-промышленной палаты организуются экспозиции белорусских производителей в рамках ключевых отраслевых выставок в Узбекистане. Экспозиция Made in Belarus на UzAgroExpo/UzProdExpo — одна из них.

В первый день работы выставки белорусскую экспозицию, занимающую центральное место у входа в главный выставочный павильон, посетили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Узбекистане Леонид Маринич , представители руководства Министерства сельского хозяйства Узбекистана, Совета фермерских, декханских хозяйств Узбекистана, представители крупного узбекского бизнеса.

В рамках экспозиции представлены ведущие белорусские производители мясных изделий. Ошмянский мясокомбинат уже осуществляет поставки в Узбекистан охлажденного мяса на кости; Волковысский мясокомбинат прорабатывает возможности развития экспорта.



