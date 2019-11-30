С 1 декабря 2019 года цены на сигареты меняют все производители и импортеры, однако не на все марки табачных изделий.
Напомним, что белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно менять цены на свою продукцию. Цена на некоторые сигареты поднимется сразу на 10 копеек.
Гродненская табачная фабрика «Неман»
Цена поднимется на 5 копеек до 2,3 рубля на сигареты:
- Pall Mall Nano Blue;
- Pall Mall Nano Silver.
Цена поднимется на 5 копеек до 2,55 рубля на сигареты:
- Pall Mall Red;
- Pall Mall Blue;
- Pall Mall Silver;
- Pall Mall Azure.
Цена поднимется на 5 копеек до 3,3 рубля на сигареты:
- Kent Blue;
- Kent HD Navy Blue;
- Kent HD Blue;
- Kent HD Silver;
- Kent HD White.
Цена поднимется на 10 копеек до 3,8 рубля на сигареты:
- Vogue Bleue;
- Vogue Lilas;
- Vogue Menthe.
Компания «Табак-инвест»
Цена поднимется на сигареты:
- Корона стиль на 1 копейку до 1,18 рубля;
- Корона элит на 2 копейки до 1,18 рубля;
- LD Club Lounge на 5 копеек до 2,41 рубля;
- Winston Compact Blue на 10 копеек до 2,9 рубля;
- Sobranie Caster на 10 копеек до 3,15 рубля.
В продаже появятся новые сигареты:
- Корона KALIPSO Special Gold по цене 1,28 рубля;
- Monte Carlo Evo Fresh Impulse по цене 2,2 рубля.
Предприятие «Беларусьторг»
Цена поднимется с 1,9 до 1,95 на сигареты:
- Bond Street Blue Selection;
- Bond Street Premium Special.
Цена поднимется с 3,7 до 3,8 рубля на сигареты:
- Vogue LA CIGARETTE LILAS;
- Vogue LA CIGARETTE MENTHE.
Цена поднимется с 2,2 до 2,25 рубля на сигареты:
- L&M Motion;
- L&M Compact (синий).