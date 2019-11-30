С 1 декабря 2019 года цены на сигареты меняют все производители и импортеры, однако не на все марки табачных изделий.

Напомним, что белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно менять цены на свою продукцию. Цена на некоторые сигареты поднимется сразу на 10 копеек.

Гродненская табачная фабрика «Неман»

Цена поднимется на 5 копеек до 2,3 рубля на сигареты:

  • Pall Mall Nano Blue;
  • Pall Mall Nano Silver.

Цена поднимется на 5 копеек до 2,55 рубля на сигареты:

  • Pall Mall Red;
  • Pall Mall Blue;
  • Pall Mall Silver;
  • Pall Mall Azure.

Цена поднимется на 5 копеек до 3,3 рубля на сигареты:

  • Kent Blue;
  • Kent HD Navy Blue;
  • Kent HD Blue;
  • Kent HD Silver;
  • Kent HD White.

Цена поднимется на 10 копеек до 3,8 рубля на сигареты:

  • Vogue Bleue;
  • Vogue Lilas;
  • Vogue Menthe.

Компания «Табак-инвест»

Цена поднимется на сигареты:

  • Корона стиль на 1 копейку до 1,18 рубля;
  • Корона элит на 2 копейки до 1,18 рубля;
  • LD Club Lounge на 5 копеек до 2,41 рубля;
  • Winston Compact Blue на 10 копеек до 2,9 рубля;
  • Sobranie Caster на 10 копеек до 3,15 рубля.

В продаже появятся новые сигареты:

  • Корона KALIPSO Special Gold по цене 1,28 рубля;
  • Monte Carlo Evo Fresh Impulse по цене 2,2 рубля.

Предприятие «Беларусьторг»

Цена поднимется с 1,9 до 1,95 на сигареты:

  • Bond Street Blue Selection;
  • Bond Street Premium Special.

Цена поднимется с 3,7 до 3,8 рубля на сигареты:

  • Vogue LA CIGARETTE LILAS;
  • Vogue LA CIGARETTE MENTHE.

Цена поднимется с 2,2 до 2,25 рубля на сигареты:

  • L&M Motion;
  • L&M Compact (синий).