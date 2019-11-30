Источник материала: Новости Волковыска

С 1 декабря 2019 года цены на сигареты меняют все производители и импортеры, однако не на все марки табачных изделий.

Напомним, что белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно менять цены на свою продукцию. Цена на некоторые сигареты поднимется сразу на 10 копеек.

Гродненская табачная фабрика «Неман»

Цена поднимется на 5 копеек до 2,3 рубля на сигареты:

Pall Mall Nano Blue;

Pall Mall Nano Silver.

Цена поднимется на 5 копеек до 2,55 рубля на сигареты:

Pall Mall Red;

Pall Mall Blue;

Pall Mall Silver;

Pall Mall Azure.

Цена поднимется на 5 копеек до 3,3 рубля на сигареты:

Kent Blue;

Kent HD Navy Blue;

Kent HD Blue;

Kent HD Silver;

Kent HD White.

Цена поднимется на 10 копеек до 3,8 рубля на сигареты:

Vogue Bleue;

Vogue Lilas;

Vogue Menthe.

Компания «Табак-инвест»

Цена поднимется на сигареты:

Корона стиль на 1 копейку до 1,18 рубля;

Корона элит на 2 копейки до 1,18 рубля;

LD Club Lounge на 5 копеек до 2,41 рубля;

Winston Compact Blue на 10 копеек до 2,9 рубля;

Sobranie Caster на 10 копеек до 3,15 рубля.

В продаже появятся новые сигареты:

Корона KALIPSO Special Gold по цене 1,28 рубля;

Monte Carlo Evo Fresh Impulse по цене 2,2 рубля.

Предприятие «Беларусьторг»

Цена поднимется с 1,9 до 1,95 на сигареты:

Bond Street Blue Selection;

Bond Street Premium Special.

Цена поднимется с 3,7 до 3,8 рубля на сигареты:

Vogue LA CIGARETTE LILAS;

Vogue LA CIGARETTE MENTHE.

Цена поднимется с 2,2 до 2,25 рубля на сигареты: