Источник материала: Новости Волковыска

По результатам анализа цен на мировом топливном рынке составлен рейтинг ТОП-5 стран, где выгоднее всего было заправлять авто в октябре 2019 года. При этом рейтинг отдельно сформирован по бензину и дизельному горючему.

Бензин

Лидером рейтинга стран с самым дешевым бензином марки АИ-95 стал Казахстан. Там стоимость одного литра составляет всего 0,41 евро.

Вторая позиция находится у США с ценником 0,61 евро. Тройку в данном рейтинге замкнула Россия с 0,67 евро.

В пятерку стран с самым дешевым бензином вошли также Беларусь (0,73 евро) и Аргентина (0,74 евро).

Дизельное топливо

Самое дешевое дизельное топливо продается опять-таки в Казахстане – 0,45 евро. На втором месте с хорошим отрывом идет Россия – 0,66 евро. Третье место у Аргентины со стоимостью горючего 0,69 евро. США занимают четвертое место – 0,72 евро.

Замыкает ТОП-5 стран с самым дешевым дизельным топливом Беларусь, где средняя цена на него составляет 0,73 евро.

Отметим, что в 2019 году «Белоруснефть» ведет добычу нефти и газа на 61 месторождении в Беларуси, тринадцати в Венесуэле, одном – в Эквадоре и пяти – в Российской Федерации.