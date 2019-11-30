ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС начал антимонопольное расследование против Google

01.12.2019 12:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Евросоюз обеспокоили методы, применяемые компанией для сбора и использования данных.

В отношении компании Google начато антимонопольное расследование в Евросоюзе. Об этом сообщает Reuters.

Причиной расследования стали методы, которые компания использует для сбора информации. Антимонопольные органы ЕС особое внимание собираются уделить тому, как Google использовал информацию, связанную с местными поисковыми сервисами и размещение рекламы в интернете.


"Комиссия направила компаниям опросники в рамках предварительного расследования, касающегося методов, применяемых Google для сбора и использования данных", – говорится в документе, который находится в распоряжении агентства.

В компании сообщили, что данные были использованы для повышения качества услуг, которые она предоставляет, в частности рекламы. Представитель Google заявил, что пользователь может в любой момент удалить информацию о себе, собранную компанией.

Как сообщалось ранее, Google планирует за 2 года инвестировать в Европу 3 миллиарда евро. Компания собирается расширить свою деятельность на территории Евросоюза.
 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз обеспокоили методы, применяемые компанией для сбора и использования данных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Россия в Арктике впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика