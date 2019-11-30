ЕС начал антимонопольное расследование против Google

Reuters . В отношении компании Google начато антимонопольное расследование в Евросоюзе. Об этом сообщает





Причиной расследования стали методы, которые компания использует для сбора информации. Антимонопольные органы ЕС особое внимание собираются уделить тому, как Google использовал информацию, связанную с местными поисковыми сервисами и размещение рекламы в интернете.









"Комиссия направила компаниям опросники в рамках предварительного расследования, касающегося методов, применяемых Google для сбора и использования данных", – говорится в документе, который находится в распоряжении агентства.





В компании сообщили, что данные были использованы для повышения качества услуг, которые она предоставляет, в частности рекламы. Представитель Google заявил, что пользователь может в любой момент удалить информацию о себе, собранную компанией.





Как сообщалось ранее, Google планирует за 2 года инвестировать в Европу 3 миллиарда евро. Компания собирается расширить свою деятельность на территории Евросоюза.



