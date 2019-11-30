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Россия в Арктике впервые испытала гиперзвуковую ракету "Кинжал"

01.12.2019 12:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ноябре истребитель МиГ-31К выпустил ракету по наземной цели, ее скорость достигла более 10 000 км/ч.

В Арктике российские Военно-космически силы впервые провели испытания гиперзвуковой ракеты "Кинжал".
 
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

По данным СМИ, в ноябре истребитель МиГ-31К выпустил ракету по наземной цели, ее скорость достигла более 10 000 км/ч.

Технические характеристики "Кинжала" засекречены, но, по некоторым данным, это усовершенствованная версия квазибаллистической одноступенчатой управляемой твердотопливной ракеты "Искандер". Носителем "Кинжала" является сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса МиГ-31К.

В Минобороны РФ утверждают, что комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире.

Ранее российский президент Путин в послании Федеральному собранию говорил, что ракета, летящая со скоростью, превышающей скорость звука в 10 раз, может маневрировать на всех участках траектории полета.

Кстати, Минобороны РФ ранее показывало видео учебных пусков ракет "Кинжал".


В 2018 году сообщалось, что Северный флот РФ развернет на острове Котельный в Арктике батарею береговых ракетных комплексов "Бастион".

Из-за России Великобритания решила усилить северный фланг НАТО, наращивая свое присутствие в Арктике.

В мае 2019 года министерство обороны США опубликовало доклад, в котором говорится об усилении активности Китая в Арктике. По мнению Пентагона, это может привести к нарастанию военной угрозы в регионе.
 
 
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В ноябре истребитель МиГ-31К выпустил ракету по наземной цели, ее скорость достигла более 10 000 км/ч.
 
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