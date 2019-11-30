Белорусы узнали возможных соперников на чемпионате Европы по футболу-2020

Источник материала: Аргументы и факты

В Румынии прошла церемония жеребьевки ближайшего чемпионата Европы по футболу, который состоится в начале лета 2020 года. В том случае, если сборная Беларуси успешно сыграет в полуфинале и финале Лиги Наций (путь «D»), то нашими соперниками на европейском первенстве станут команды Украины, Нидерландов и Австрии.

Однако в случае, если плей-офф Лиги «А» выиграет сборная Румынии, то победитель Лиги «D» отправится в группу к сборным Португалии, Франции и Германии.

Напомним, что для выхода в финальную часть чемпионата Европы белорусам нужно сначала обыграть в гостях команду Грузии, а затем в Минске победить сильнейшего из пары Косово – Северная Македония. Все эти игры пройдут в конце марта.

Составы групп на чемпионате Европы-2020: