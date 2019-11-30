Белорусы узнали возможных соперников на чемпионате Европы по футболу-2020

В Румынии прошла церемония жеребьевки ближайшего чемпионата Европы по футболу, который состоится в начале лета 2020 года. В том случае, если сборная Беларуси успешно сыграет в полуфинале и финале Лиги Наций (путь «D»), то нашими соперниками на европейском первенстве станут команды Украины, Нидерландов и Австрии.
Однако в случае, если плей-офф Лиги «А» выиграет сборная Румынии, то победитель Лиги «D» отправится в группу к сборным Португалии, Франции и Германии.
Напомним, что для выхода в финальную часть чемпионата Европы белорусам нужно сначала обыграть в гостях команду Грузии, а затем в Минске победить сильнейшего из пары Косово – Северная Македония. Все эти игры пройдут в конце марта.
Составы групп на чемпионате Европы-2020:
- Группа «А»: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс;
- Группа «B»: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия;
- Группа «С»: Украина, Австрия, Нидерланды, победитель Лиги наций «D»;
- Группа «D»: Англия, Хорватия, Чехия, победитель Лиги наций «С»;
- Группа «Е»: Испания, Швеция, Польша, победитель Лига наций «В»;
- Группа «F»: Франция, Португалия, Германия, победитель Лиги наций «А».