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Белорусы узнали возможных соперников на чемпионате Европы по футболу-2020

01.12.2019 13:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы узнали возможных соперников на чемпионате Европы по футболу-2020
Белорусская федерация футбола

В Румынии прошла церемония жеребьевки ближайшего чемпионата Европы по футболу, который состоится в начале лета 2020 года. В том случае, если сборная Беларуси успешно сыграет в полуфинале и финале Лиги Наций (путь «D»), то нашими соперниками на европейском первенстве станут команды Украины, Нидерландов и Австрии.

Белорусы узнали возможных соперников на чемпионате Европы по футболу-2020 Футболисты Беларуси и Грузии в полуфинале Лиги наций сыграют в Тбилиси

Однако в случае, если плей-офф Лиги «А» выиграет сборная Румынии, то победитель Лиги «D» отправится в группу к сборным Португалии, Франции и Германии.

Напомним, что для выхода в финальную часть чемпионата Европы белорусам нужно сначала обыграть в гостях команду Грузии, а затем в Минске победить сильнейшего из пары Косово – Северная Македония. Все эти игры пройдут в конце марта.

Составы групп на чемпионате Европы-2020:

  • Группа «А»: Италия, Швейцария, Турция, Уэльс;
  • Группа «B»: Бельгия, Россия, Дания, Финляндия;
  • Группа «С»: Украина, Австрия, Нидерланды, победитель Лиги наций «D»;
  • Группа «D»: Англия, Хорватия, Чехия, победитель Лиги наций «С»;
  • Группа «Е»: Испания, Швеция, Польша, победитель Лига наций «В»;
  • Группа «F»: Франция, Португалия, Германия, победитель Лиги наций «А».
 
Теги: Минск
 
 
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В Бухаресте состоялась жеребьевка чемпионата Европы по футболу 2020 года, на который еще имеет шанс отобраться и сборная Беларуси.
 
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