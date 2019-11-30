Коммуникации для Новой Боровой проведут через Куропаты

На суд общественности был представлен отчет о воздействии на окружающую среду кабельных линий электропередачи для очередных домов Новой Боровой.

realt.by . Представляла проект ответственная за ОВОС от института природопользования НАН РБ Наталья Томина. Она обстоятельно объяснила — воздействие на окружающую среду от строительства кабельных линий протяженностью 9,3 километра будет минимально, — пишет









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Два кабеля будут класть на глубину в 0,7 метра, диаметр труб, в которые прячут кабели, всего 16 сантиметров, сверху газоны восстановят, ландшафт не изменится. И выбранная «трасса» кабеля оптимальна по соотношению цены за строительство и воздействия на окружающую среду. На работы уйдет восемь месяцев.

Заранее Наталья Томина объяснила защитникам Куропат: само урочище пострадать не должно. Ров под кабели пройдет в полосе отвода существующей дороги. Если вдруг при новых раскопках будет найдено что-то важное, работы остановят — их, в принципе, можно вести под наблюдением Минкульта и общественности.

— Срок работ возле Куропат — два дня, — уточнил представитель А-100. Он же добавил: Министерство культуры не возражало против реконструкции сетей.





Люди возмутились: какая реконструкция, если строят новую линию? Один из активистов объяснил: рядом есть сети, их вели к ресторану «Поедем Поедим» у урочища. Поэтому теперь это «хитро называется реконструкцией сетей».

— Вы строите новые сети под видом реконструкции?! — возмущались люди.

Где вырубят деревья?

Из-за прокладки коммуникаций в Советском районе Минска удалят 24 дерева, еще 57 пересадят, взамен «Зеленстрой» высадит 240 новых деревьев. Где-то в городе.

Где будут убирать взрослые деревья, никто сказать не смог. Плана ни у кого не оказалось.

— Мы выложим таксационный план на сайте Минрайисполкома, — пообещал начальник управления архитектуры и строительства Минрайисполкома Роман Воравко.

— Так где все-таки удалят деревья? Я так понимаю, траншея будет шириной в 4−6 метров, -- сказал один из защитников.

— Охранная зона кабеля всего два метра, а не по два метра с каждой стороны, — объяснял руководитель проектов управления достроительной подготовки Анатолий Шенглер. — На два параллельных кабеля нужно три метра, никак не шесть. Да, над кабелем нельзя сажать деревья и кустарники, но он идет в основном вдоль дорог — там нет деревьев.

Это возмутило людей, хорошо знающих Цнянское водохранилище:

— Там, где у вас нарисована трасса, нет дорог! Там деревья. Получается, вы вырубите просеку у водохранилища!

Были у людей и вопросы, почему трассу не повели другим маршрутом — в обход Куропат и рекреационной зоны. Объяснения сводились к тому, что «другой маршрут был бы дороже». И длиннее на 10 километров. А этот идет по большей части вдоль дорог, с небольшим количеством «проколов» под дорогами и пешеходными зонами.

Но конкретных расчетов никто не представил, людям остается верить на слово.

— Техусловия выдавал Минскэнерго, — объясняли представители А-100. — Точку подключения определяем не мы. Рядом подстанции есть, но их мощности выбраны. Мы тянем под свою застройку от той, которую нам определили в Минскэнерго.