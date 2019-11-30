В Могилеве сняли на видео драку таксистов с пассажирами

mogilev.online . В Могилеве таксисты подрались с пассажирами. Причины случившегося пока точно не известны. Видео появилось в сообществе «ДТП и ЧП Могилев», пишет





По одной из версий, пьяный пассажир либо не оплатил проезд, либо вступил в конфликт с водителем, тот вызвал подмогу, «и понеслась».





«И так будет с каждым, кто не будет рассчитываться и будет думать, что он царь заплативший 3р и ему все можно», — комментируют под видео.