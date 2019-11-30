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В Могилеве сняли на видео драку таксистов с пассажирами

01.12.2019 13:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водитель такси вызвал подмогу.

В Могилеве таксисты подрались с пассажирами. Причины случившегося пока точно не известны. Видео появилось в сообществе «ДТП и ЧП Могилев», пишет mogilev.online.

По одной из версий, пьяный пассажир либо не оплатил проезд, либо вступил в конфликт с водителем, тот вызвал подмогу, «и понеслась».

«И так будет с каждым, кто не будет рассчитываться и будет думать, что он царь заплативший 3р и ему все можно», — комментируют под видео.
 
Теги: Могилев
 
 
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