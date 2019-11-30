Какие страны больше всего принимают иностранных студентов

Источник материала: Ежедневник





Лидером по приему иностранных студентов являются США. Они принимают около 1 миллиона иностранных студентов в год.

Об этом свидетельствует текущий доклад « Наука космополитическая 2019 », опубликованный сегодня Германской службой академических обменов (DAAD).



Как показывают статистические данные, большинство иностранных студентов учатся в США. Великобритания занимает второе место в мире, за ней следует Австралия. По сравнению с последним докладом DAAD Германия обогнала Францию ​​как четвертую по популярности страну для изучения различных наук, сообщает Thinktanks.by с ссылкой на Statista.





Как свидетельствуют американские данные, с 2008 по 2016 год число новых иностранных студентов в колледжах и университетах США увеличилось на 104%, что намного опережает общий рост числа учащихся в колледже. Чаще всего людей из других стран начали принимать государственные колледжи и университеты, финансирование которых ранее сократилось из-за кризиса. Благодаря иностранным студентам они надеялись повысить свой доход.