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Какие страны больше всего принимают иностранных студентов
01.12.2019 13:20 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Лидером по приему иностранных студентов являются США. Они принимают около 1 миллиона иностранных студентов в год.
Об этом свидетельствует текущий доклад « Наука космополитическая 2019 », опубликованный сегодня Германской службой академических обменов (DAAD).
Как свидетельствуют американские данные, с 2008 по 2016 год число новых иностранных студентов в колледжах и университетах США увеличилось на 104%, что намного опережает общий рост числа учащихся в колледже. Чаще всего людей из других стран начали принимать государственные колледжи и университеты, финансирование которых ранее сократилось из-за кризиса. Благодаря иностранным студентам они надеялись повысить свой доход.
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Лидером по приему иностранных студентов являются США. Они принимают около 1 миллиона иностранных студентов в год.
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