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Беларуский спектакль «Павлинка» может попасть в Книгу рекордов Гиннеса

01.12.2019 13:34 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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У Национального академического театра имени Янки Купалы много крутых новостей. По информации БелТА, передаем вам самые главные. 

Во-первых, сегодня театр выпустил первый номер своего журнала «Купалаўскi». Во-вторых, к столетию театра собираются выпустить книгу про Купаловский. 

И самое главное – Генеральный директор Купаловского Павел Латушко рассказал, что культовый спектакль «Павлинка» хотят внести в список историко-культурных ценностей. «Надеемся на поддержку Министерства культуры и правительства нашей страны. Кроме того, мы подаем заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Тут пока нет такой номинации, но, если получится изменить правила или внести дополнения, надеемся, что увидим нашу «Павлинку» в книге», – сказал гендиректор.

 
Теги: Новости
 
 
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У Национального академического театра имени Янки Купалы много крутых новостей. По информации БелТА, передаем вам самые главные.  Во-первых, сегодня театр выпустил...
 
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