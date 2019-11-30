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Беларуский спектакль «Павлинка» может попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Источник материала: KYKY>
У Национального академического театра имени Янки Купалы много крутых новостей. По
Во-первых, сегодня театр выпустил первый номер своего журнала «Купалаўскi». Во-вторых, к столетию театра собираются выпустить книгу про Купаловский.
И самое главное – Генеральный директор Купаловского Павел Латушко рассказал, что культовый спектакль «Павлинка» хотят внести в список историко-культурных ценностей. «Надеемся на поддержку Министерства культуры и правительства нашей страны. Кроме того, мы подаем заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Тут пока нет такой номинации, но, если получится изменить правила или внести дополнения, надеемся, что увидим нашу «Павлинку» в книге», – сказал гендиректор.
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У Национального академического театра имени Янки Купалы много крутых новостей. По информации БелТА, передаем вам самые главные. Во-первых, сегодня театр выпустил...
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