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Минское «Динамо» играет в гостях против «Барыса» Скабелки. Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездной серии. В Нур-Султане команда сыграет против местного «Барыса».
Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездной серии. В Нур-Султане команда сыграет против местного «Барыса».
«Зубры» проиграли пять из шести последних матчей и опустились на последнее место в Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляют уже 11 очков.
Сегодня за минчан из-за дисквалификации не сыграет Франсис Паре. Крэйг Вудкрофт также решил сделать несколько изменений в составе. Место в воротах займет Дэнни Тэйлор, а все форварды-легионеры сведены в одну тройку.
Что касается «Барыса», то клуб из Казахстана надежно попадает в плей-офф, хотя победы добывает с трудом. 12 из 16 последних матчей команды Андрея Скабелки завершались в овертайме или по буллитам.
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«Динамо-Минск»: Тэйлор (Карнаухов); Евенко — Денисов, Костицын (К) — Ковыршин — Мартынов; Крыскин — Знахаренко, Принс — Спунер — Пулккинен; Готовец (А) — Еременко, Дроздов — Демков — Грецкий; Павлович (А) — Китаров — Когалев, Достанко, Стефанович.
«Барыс»: Паскуале (Карлссон); Метальников — Диц (К), Акользин- Бойд (А) — Шевченко; Охтамаа — Маклюков, Старченко (А) — Найт — Виделль; Клещенко — Шалапов, Михайлис — Волк — Шестаков; Панюков — Сагадеев — Гурков, Орехов.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездной серии. В Нур-Султане команда сыграет против местного «Барыса».
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