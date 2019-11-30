ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минское «Динамо» играет в гостях против «Барыса» Скабелки. Онлайн матча

01.12.2019 13:48 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездной серии. В Нур-Султане команда сыграет против местного «Барыса».

Партнер проекта

Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездной серии. В Нур-Султане команда сыграет против местного «Барыса».

«Зубры» проиграли пять из шести последних матчей и опустились на последнее место в Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляют уже 11 очков.

Сегодня за минчан из-за дисквалификации не сыграет Франсис Паре. Крэйг Вудкрофт также решил сделать несколько изменений в составе. Место в воротах займет Дэнни Тэйлор, а все форварды-легионеры сведены в одну тройку.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается «Барыса», то клуб из Казахстана надежно попадает в плей-офф, хотя победы добывает с трудом. 12 из 16 последних матчей команды Андрея Скабелки завершались в овертайме или по буллитам.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча «Барыс». Коэффициент на победу хозяев — 1,35, на «Динамо» — 3,60.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Карнаухов); Евенко — Денисов, Костицын (К) — Ковыршин — Мартынов; Крыскин — Знахаренко, Принс — Спунер — Пулккинен; Готовец (А) — Еременко, Дроздов — Демков — Грецкий; Павлович (А) — Китаров — Когалев, Достанко, Стефанович.

«Барыс»: Паскуале (Карлссон); Метальников — Диц (К), Акользин- Бойд (А) — Шевченко; Охтамаа — Маклюков, Старченко (А) — Найт — Виделль; Клещенко — Шалапов, Михайлис — Волк — Шестаков; Панюков — Сагадеев — Гурков, Орехов.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

Партнер проекта:


FAVBET предоставляет возможность сделать ставку на любое спортивное событие на сумму до 20 BYN и вернет сумму ставки, если она не сыграет. Предложение действует только для новых клиентов компании (ранее не зарегистрированных на сайте favbet.by).

Партнер проекта:


FAVBET предоставляет возможность сделать ставку на любое спортивное событие на сумму до 20 BYN и вернет сумму ставки, если она не сыграет. Предложение действует только для новых клиентов компании (ранее не зарегистрированных на сайте favbet.by).

Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездной серии. В Нур-Султане команда сыграет против местного «Барыса».
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуский спектакль «Павлинка» может попасть в Книгу рекордов Гиннеса
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика