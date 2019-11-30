Минское «Динамо» играет в гостях против «Барыса» Скабелки. Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездной серии. В Нур-Султане команда сыграет против местного «Барыса».

Партнер проекта Минское «Динамо» проводит сегодня второй матч выездной серии. В Нур-Султане команда сыграет против местного «Барыса».

«Зубры» проиграли пять из шести последних матчей и опустились на последнее место в Западной конференции. Отставание от зоны плей-офф составляют уже 11 очков.

Сегодня за минчан из-за дисквалификации не сыграет Франсис Паре. Крэйг Вудкрофт также решил сделать несколько изменений в составе. Место в воротах займет Дэнни Тэйлор, а все форварды-легионеры сведены в одну тройку.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что касается «Барыса», то клуб из Казахстана надежно попадает в плей-офф, хотя победы добывает с трудом. 12 из 16 последних матчей команды Андрея Скабелки завершались в овертайме или по буллитам.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матча «Барыс». Коэффициент на победу хозяев — 1,35, на «Динамо» — 3,60.

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Карнаухов); Евенко — Денисов, Костицын (К) — Ковыршин — Мартынов; Крыскин — Знахаренко, Принс — Спунер — Пулккинен; Готовец (А) — Еременко, Дроздов — Демков — Грецкий; Павлович (А) — Китаров — Когалев, Достанко, Стефанович.

«Барыс»: Паскуале (Карлссон); Метальников — Диц (К), Акользин- Бойд (А) — Шевченко; Охтамаа — Маклюков, Старченко (А) — Найт — Виделль; Клещенко — Шалапов, Михайлис — Волк — Шестаков; Панюков — Сагадеев — Гурков, Орехов.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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