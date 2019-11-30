В Минске на 19-м этаже строящегося дома рухнуло перекрытие

Источник материала: Аргументы и факты

Чрезвычайное происшествие произошло вечером 30 ноября в строящемся жилом доме в Минске по адресу пр. Дзержинского, 19. На высоте 19 этажа произошло обрушение плиты перекрытия.

Как пояснили представители МЧС, при проведении строительно-монтажных работ по заливке бетона в металлическую опалубку на 20-м этаже строящегося жилого дома произошло обрушение опалубки с жидким бетоном и плиты перекрытия 19-го этажа на уровень 18-го этажа строящегося жилого дома на общей площади 400 м².

На момент проведения работ на 20-м этаже находилось два рабочих. В результате происшествия никто из людей не пострадал. При падении строительных конструкций получили повреждения два припаркованных легковых автомобиля, которые находились в 20 метрах от объекта.

В данный момент устанавливается причина происшествия. Строительно-монтажные работы приостановлены до выяснения всех обстоятельств ЧП.