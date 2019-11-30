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Ольга Маханова рассказала учащимся средней школы №1, чем коварна ВИЧ-инфекция, как с ней жить и что делать, чтобы избежать заражения

01.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

В рамках встречи с учащимися средней школы №1 райцентра, которая прошла на базе историко-краеведческого музея, заведующая инфекционным
отделением центральной районной больницы Ольга Маханова рассказала, чем коварна ВИЧ-инфекция, как с ней жить и что делать, чтобы избежать заражения.

Ольга Маханова рассказала учащимся средней школы №1, чем коварна ВИЧ-инфекция, как с ней жить и что делать, чтобы избежать заражения
Ольга Маханова рассказала учащимся средней школы №1, чем коварна ВИЧ-инфекция, как с ней жить и что делать, чтобы избежать заражения

В нынешнем году темой Всемирного дня борьбы со СПИДом стала «Решающая роль сообществ», что отнюдь не случайно. Этот день не теряет своей актуальности, напоминая о том, что вопросы повышения осведомленности о ВИЧ-инфекции, искоренения стигмы и дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему остаются важными. За последние 30 лет в мире от СПИДа умерло около 32 миллионов человек. В нашей стране наблюдается рост заражения ВИЧ людей в возрасте старше 35 лет, при этом преобладает гетеросексуальный путь передачи.

– По состоянию на 1 ноября в Гомельской области зарегистрировано 11735 случаев ВИЧ-инфекции. Количество людей, живущих с ВИЧ-положительным статусом, составляет 8128 человек. В эпидемический процесс чаще вовлекаются мужчины. Следует отметить, что общеечисло ВИЧ-инфицированных в нашем районе составляет 136 человек, из которых 17 были выявлены в этом году, – рассказала Ольга Маханова.
В нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную доступность к консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Все ВИЧ-позитивные пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении, получают лекарственные средства для
антиретровирусной терапии бесплатно, а это около 17000 человек. Важно знать, что, вовремя начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди с ВИЧ могут прожить долгую и полноценную жизнь. Кроме того, формирование адекватного представления о ВИЧ-инфекции на основе достоверного информирования о путях передачи инфекции, в частности, о невозможности инфицирования в быту, будет способствовать снижению дискриминации в отношении людей, живущих с данным заболеванием.

Все школьники получили от активистов «БРСМ» информационные тематические буклеты.

Наталья МАКСИМОВА
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В рамках встречи с учащимися средней школы №1 райцентра, которая прошла на базе историко-краеведческого музея, заведующая инфекционным отделением...
 
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