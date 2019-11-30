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На Солигорском водохранилище пропал житель Слуцка

01.12.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На Солигорском водохранилище пропал житель Слуцка

На Солигорском водохранилище пропал 37-летний житель Слуцка Чернов Виталий Юрьевич. В поиске задействованы милиция, водолазы, участники поисково-спасательного отряда «Ангел» и знакомые случчанина.

В ориентировке ПСО «Ангел» говорится, что 30 ноября мужчина отправился на подводную охоту на Солигорское водохранилище и пропал. До настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.


Slutsk-Gorod.by

 
 
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На Солигорском водохранилище пропал 37-летний житель Слуцка Чернов Виталий Юрьевич. В поиске задействованы милиция, водолазы, участники поисково-спасательного...
 
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