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На Солигорском водохранилище пропал житель Слуцка
01.12.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На Солигорском водохранилище пропал 37-летний житель Слуцка Чернов Виталий Юрьевич. В поиске задействованы милиция, водолазы, участники поисково-спасательного отряда «Ангел» и знакомые случчанина.
В ориентировке ПСО «Ангел» говорится, что 30 ноября мужчина отправился на подводную охоту на Солигорское водохранилище и пропал. До настоящего момента о его местонахождении ничего не известно.
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На Солигорском водохранилище пропал 37-летний житель Слуцка Чернов Виталий Юрьевич. В поиске задействованы милиция, водолазы, участники поисково-спасательного...
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