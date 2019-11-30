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Узнали для вас, что будут строить напротив ЦМТ на Московской и как оно будет выглядеть

01.12.2019 14:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По информации Брестского городского исполнительного комитета, в Бресте на улице Московской, рядом с жилой застройкой напротив ЦМТ, начинается строительство нового офисного здания Брестской областной дирекции Белгазпромбанка.

Узнали для вас, что будут строить напротив ЦМТ на Московской и как оно будет выглядеть

Сейчас на площадке уже устанавливают ограждения, и можно оценить примерную зону для работ. Строительство планируется завершить в течение года.

Узнали для вас, что будут строить напротив ЦМТ на Московской и как оно будет выглядеть

К слову, для того, чтобы начать строительство, банку пришлось заняться отселением семьи из старого дома, который уже снесли. Со стороны банка было интересное предложение, позволившее успешно решить жилищный вопрос бывшим владельцам.

Узнали для вас, что будут строить напротив ЦМТ на Московской и как оно будет выглядеть

Неплохой намёк желающим построить офис или другой объект вдоль улицы Московской от Пионерской до Кобринского путепровода. Оказывается, так можно было :-)

Узнали для вас, что будут строить напротив ЦМТ на Московской и как оно будет выглядеть

Кроме прочего, инвестор обещает благоустроить прилагающую территорию.

 
Теги: Брест
 
 
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  По информации Брестского городского исполнительного комитета, в Бресте на улице Московской, рядом с жилой застройкой напротив ЦМТ, начинается строительство...
 
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