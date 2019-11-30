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На 75-м километре трассы М1 столкнулись автобус и легковушка

01.12.2019 14:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Читатели Onliner сообщили о ДТП, которое случилось вчера вечером примерно на 75-м километре трассы М1 с участием автобуса. Министерство по чрезвычайным ситуациям поделилось информацией о происшествии.

На 75-м километре трассы М1 столкнулись автобус и легковушка

Судя по снимкам, автобус Mercedes ударил легковушку Opel в левый бок. В автобусе было четырнадцать человек, они не пострадали. Водитель Opel 1993 года рождения получил травмы, его доставили в больницу.

На 75-м километре трассы М1 столкнулись автобус и легковушка

 
 
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  Читатели Onliner сообщили о ДТП, которое случилось вчера вечером примерно на 75-м километре трассы М1 с участием автобуса. Министерство по чрезвычайным ситуациям...
 
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