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Опубликована видеозапись момента ДТП на Варшавке, когда автомобили заняли три полосы
01.12.2019 14:35 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло 29 ноября 2019 года и вызвало огромные проблемы при проезде перекрёстка Варшавское шоссе - 28 Июля в направлении ул. Октябрьской Революции.
Однако, глядя на видеозапись момента происшествия становится понятно, как так получилось.
Видео -
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