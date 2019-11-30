Площадь Ленина 1 декабря 2019 года: домики, карета, лошади, паровозик и конечно, голуби

Источник материала: Виртуальный Брест

1 декабря 2019 года пришло (кто бы сомневался). На пл. Ленина продолжаются подготовительные работы к зимним мероприятиям, установлены торговые домики, владельцы украшают их, некоторые уже работают, но с утра покупателей немного.





Всё изменится, когда традиционно на площади состоятся городские праздничные новогодние мероприятия. Уже сейчас можно покататься на новогоднем паровозике или в настоящей карете с лошадкой.





А пока для вас небольшой фоторепортаж воскресного утра, с пл. Ленина...