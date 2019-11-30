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Площадь Ленина 1 декабря 2019 года: домики, карета, лошади, паровозик и конечно, голуби

01.12.2019 14:35 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

1 декабря 2019 года пришло (кто бы сомневался). На пл. Ленина продолжаются подготовительные работы к зимним мероприятиям, установлены торговые домики, владельцы украшают их, некоторые уже работают, но с утра покупателей немного.

Площадь Ленина 1 декабря 2019 года: домики, карета, лошади, паровозик и конечно, голуби

Всё изменится, когда традиционно на площади состоятся городские праздничные новогодние мероприятия. Уже сейчас можно покататься на новогоднем паровозике или в настоящей карете с лошадкой.

Площадь Ленина 1 декабря 2019 года: домики, карета, лошади, паровозик и конечно, голуби

А пока для вас небольшой фоторепортаж воскресного утра, с пл. Ленина...

 
 
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  1 декабря 2019 года пришло (кто бы сомневался). На пл. Ленина продолжаются подготовительные работы к зимним мероприятиям, установлены торговые домики, владельцы...
 
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