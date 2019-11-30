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Опилки и капельный полив: в Беларуси развивают органическое сельское хозяйство

01.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси вступил в силу закон, который регулирует производство и обращение органической продукции. Он станет стимулом для развития нового для страны направления аграрной сферы. Как изменится работа фермеров, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Опилки, капельный полив и теплое помещение. Чтобы лук вырос вкусный, а главное – полезный, больше ничего не надо, уверены в этом хозяйстве. Здесь выращивают органические овощи и ягоды. Говорят, это дело хоть и более затратное, но перспективное.

«Мы развиваемся, наращиваем площади. Если у нас год назад было только 40 гектаров, в этом году уже 60. Мы осваиваем новые территории. Также их сертифицируем. Они у нас будут экологически чистые», – поделилась заместитель главы крестьянского фермерского хозяйства Елена Сидорова.

Теперь, чтобы получить сертификат, Елене не нужно обращаться к европейским специалистам, как раньше. «Органическую» подлинность можно подтвердить в минской лаборатории.
 
Здесь есть обученные специалисты и все необходимое оборудование. А в новом законе четко прописано, какая продукция может называться «органической». Чтобы получить сертификат, проверки продуктов только на пестициды, гормоны, антибиотики и другие вещества недостаточно.

«Идет инспекция самого хозяйства, где производится данная продукция. Затем производится сертификация доставки, транспортировки, переработки этой продукции. И на конечном этапе сама готовая продукция органического производства тоже подвергается сертификации», – отметила заместитель генерального директора научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Елена Моргунова.

Успешно пройдя все тесты, производитель сможет нанести на упаковку своих товаров знак «органический продукт». Сейчас в Беларуси таким производством занимаются менее 30 предприятий. Под органическое земледелие используется более 1,5 тысячи гектаров земли.

В Минсельхозпроде уверены, что закон поможет развивать новое для страны направление. Ведь для фермеров такой свод правил это еще и подсказки, которых раньше не было.

«Это направление будет еще и посылом для того, чтобы больше вовлечь средние, личные подсобные хозяйства, коллективно-фермерские хозяйства в занятие этим производством», – отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолий Хотько.

Подтверждать статус органического производства нужно каждый год. Сейчас специалисты работают над тем, чтобы национальный сертификат действовал не только на территории Беларуси, но и в Евросоюзе. В стране же будут признаваться оба документа: и белорусский, и европейского образца.

«Производитель органической продукции решает для себя, куда он будет реализовывать конечный продукт. Если он планирует реализовывать продукты в страны Евросоюза, где продукция наша востребована, то он может производить ее на территории Беларуси и сертифицировать в рамках регламента Евросоюза», – подчеркнула замначальника главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Татьяна Карбанович.

Национальный документ будет стоить меньше европейского. А это значит, что для белорусских покупателей органические продукты станут доступнее.



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Сейчас в стране таким производством занимаются менее тридцати предприятий.
 
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