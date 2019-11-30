«Я могу повлиять на свою пенсию?» Как рассчитывают пенсии в Беларуси

FINANCE.TUT.BY рассказывает о том, как в Беларуси рассчитываются пенсии, от чего зависит их размер и можно ли повлиять на то, сколько вы будете получать в старости. рассказывает о том, как в Беларуси рассчитываются пенсии, от чего зависит их размер и можно ли повлиять на то, сколько вы будете получать в старости.

Какими вообще бывают пенсии?

Пенсии, связанные с завершением профессиональной деятельности, делятся на несколько видов. Вот основные из них.





Во-первых, трудовая пенсия по возрасту. Это самый распространенный вид пенсий, ее получают чуть более 2 миллионов белорусов. Такую пенсию назначают тем, кто отработал нужный стаж (об этом ниже) и достиг пенсионного возраста (в нынешнем году — 61,5 года для мужчин и 56,5 года для женщин, а к 2022 году он увеличится до 63 и 58 лет соответственно). По данным Минтруда, в сентябре средний размер пенсий по возрасту составил почти 447 рублей. Подчеркнем, что в этом тексте мы будем говорить именно о таких пенсиях.





Во-вторых, пенсия за выслугу лет. Ее назначают некоторым категориям работников: например, работникам авиации, артистам, спортсменам, некоторым педагогам и медикам, госслужащим, силовикам. Как правило, чтобы получить возможность выйти на пенсию за выслугу лет, нужно отработать по такой специальности определенное количество лет и накопить необходимый общий стаж. Кстати, на такую пенсию еще и выходят раньше общеустановленного пенсионного возраста. По данным Минтруда, средняя пенсия за выслугу лет на конец 2018 года составила 519,9 рубля без учета пенсий силовиков.





И в-третьих, существует еще и профессиональная пенсия. Ее назначают тем, кто работает во вредных и опасных условиях труда. Система профессионального пенсионного страхования начала действовать с 1 января 2009 года, а накопление там осуществляется за счет специальных взносов работодателей.





От чего зависит размер пенсии?

Если вкратце, то от того, сколько вы проработали и какую зарплату получали. Если же говорить более подробно, то ориентироваться нужно на три понятия.





Общий трудовой стаж

Его не надо путать со страховым стажем. Чтобы получать полную трудовую пенсию по возрасту, общий стаж должен составить минимум 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. В этот стаж, в отличие от страхового, входят учеба в вузе, отпуск по уходу за ребенком, армия, уход за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет. Чем больше ваш трудовой стаж, тем больше будет пенсия.





Страховой стаж

Под ним подразумеваются только периоды работы с уплатой взносов в Фонд соцзащиты. Соответственно, сюда уже не входят ни учеба, ни декрет, ни уход (срочную службу в армии, правда, вскоре должны в него включить). Кроме того, если выяснится, что ваш наниматель не платил за вас взносы в Фонд соцзащиты, это время тоже не попадет в страховой стаж, хотя вы честно работали. Например, по последним данным, долги двух самых крупных неплательщиков в ФСЗН приблизились к 2,7 миллиона рублей. Посмотреть актуальный список неплательщиков можно здесь.





Минимальный страховой стаж, необходимый для получения пенсии, увеличивается на полгода каждый год. В нынешнем году он составляет 17 лет, а в 2020 году будет равняться уже 17,5 года. В конечном итоге минимальный страховой стаж должен увеличиться до 20 лет. Это произойдет в 2025 году.





Итак, чтобы получить положенную трудовую пенсию по возрасту, нужно наработать и трудовой стаж (минимум 25/20 лет), и страховой стаж (минимум 17 лет в этом году).





Зарплата

Сейчас для расчета пенсии учитывается зарплата за последние 25 лет работы подряд (или меньше, если вы проработали меньше 25 лет). Если предположить, что вы выходите на пенсию в этом году и работали без перерывов, то для расчета пенсии возьмут вашу зарплату начиная с 1994 года. Если за последние 25 лет было время, когда вы не работали, то зарплату возьмут за более ранние годы пропорционально этим перерывам. К слову, непрерывный стаж на размер пенсии не влияет, никаких бонусов за него не полагается.





Важно не только то, сколько вы зарабатывали, но и то, как ваша зарплата соотносилась со средней по стране. Исходя из этих двух показателей рассчитывается индивидуальный коэффициент заработка пенсионера, или пенсионный коэффициент. Происходит это так. Ваш фактический заработок за каждый месяц за последние 25 лет работы сравнивается со средней зарплатой по стране за тот же месяц. Если коэффициент получился 1 — значит, ваша зарплата равнялась средней. Если 1,5 — в полтора раза больше, если 0,5 — в полтора меньше. Коэффициенты за каждый месяц суммируются, а потом делятся на количество учтенных месяцев. В результате получается итоговый пенсионный коэффициент — число с пятью знаками после запятой. Именно его используют при расчете пенсии.





У меня не хватает какого-то из видов стажа. Какую пенсию я получу?

Зависит от того, какого именно стажа не хватает. Возьмем три основных сценария.





Трудового стажа — не хватает, страхового — хватает

Допустим, мужчина проработал 20 лет, а все остальное время не занимался ничем, что входит в общий трудовой стаж: не получал образование по дневной форме, не служил в армии, не ухаживал за больным родственником, не был в отпуске по уходу за ребенком. Получается, минимальный страховой стаж (17 лет) он набрал, а минимальный трудовой (25 лет) — нет.





В этом случае ему назначат пенсию при неполном стаже работы. По сути, это означает, что пенсию рассчитают, исходя из того трудового стажа, который у него есть, но сумма получится меньше обычной трудовой пенсии по возрасту. Пенсия при неполном стаже работы не может быть ниже 50% минимальной пенсии по возрасту с установленной доплатой (сейчас это 214,13 рубля в общей сумме). В сентябре 2019 года средний размер пенсии по возрасту при неполном стаже составил 261,97 рубля.





Трудового стажа — хватает, страхового — не хватает

Из-за того, что минимальный страховой стаж, который нужен для получения пенсии, увеличился достаточно резко (в 2013 году он составлял всего 5 лет), многие люди попали в так называемую пенсионную ловушку. Получается, набрать нужное количество трудового стажа они смогли, а страхового — нет. По данным Минтруда, сейчас таких около 3,5 тысячи человек.





Чтобы сгладить ситуацию, власти снизили страховой стаж для некоторых категорий. Например, военным и силовикам, которые не отслужили нужное время и не могут получать пенсию за выслугу лет, достаточно 10 лет страхового стажа. Тем, кто ухаживал за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом до 18 лет или человеком старше 80 лет, тоже достаточно 10 лет страхового стажа. Но при этом для них заметно увеличился общий трудовой стаж: он составляет уже 40/35 лет, а не 25/20.





Если страхового стажа не хватает, то и права на трудовую пенсию не будет. В такой ситуации назначают социальную пенсию. Она равна 50% бюджета прожиточного минимума, сейчас это 115,92 рубля (бюджет прожиточного минимума пересматривают раз в квартал, вместе с ним чуть прирастает и пенсия). Также стоит учитывать, что оформить социальную пенсию можно позже, чем обычную трудовую: для мужчин — в 65 лет, для женщин — в 60.





Не хватает и трудового, и страхового стажа

Здесь тоже придется довольствоваться социальной пенсией: 115,92 рубля. Назначат ее тоже позже: в 65 лет для мужчин и 60 — для женщин.





Моя зарплата в пять раз больше средней по стране. Значит, и пенсия будет в пять раз больше?

Увы, это не так. Дело в том, что зарплата, применяемая для исчисления пенсии, может ограничиваться. Получается, у людей с большими зарплатами учитывают не всю эту зарплату, а только ее часть. В результате даже при солидном доходе пенсия будет не сильно отличаться от средней по стране. Например, по данным Минтруда, в сентябре этого года максимальная пенсия по возрасту при трудовом стаже 45/40 лет составила 768,41 рубля без учета надбавок, минимальная при стаже 25/20 лет — 242,88 рубля.





— В условиях солидарной пенсионной системы указанная умеренная дифференциация в размерах пенсий обусловлена ограниченностью имеющихся пенсионных средств, необходимостью обеспечения минимальных пенсионных гарантий, выплаты надбавок, повышений и доплат к пенсиям, — объясняют в Минтруда.





Могу ли я заранее посчитать, какую пенсию мне будут платить?

Сделать это самому крайне сложно, хоть на портале социальной защиты даже существует пенсионный калькулятор. Дело в том, что в калькуляторе нужно ввести свой пенсионный коэффициент, а чтобы его подсчитать, надо собрать данные о своем фактическом заработке за каждый месяц начиная с 1994 года. Обратиться в госорганы с просьбой сообщить свой пенсионный коэффициент тоже не получится: его рассчитывают только на этапе назначения пенсии.





Если я продолжу работать после выхода на пенсию, она станет больше?

Все зависит от того, отказались ли вы от получения пенсии, когда решили продолжить работать. Если вы хотите получать и зарплату, и пенсию, сумма выплат в будущем не изменится (несмотря на то, что в это время с вашей зарплаты по-прежнему будут выплачиваться взносы в Фонд соцзащиты). Еще для работающих пенсионеров есть ограничение по пенсионному коэффициенту — 1,3. Если ваш коэффициент больше, во время работы пенсию все равно будут платить по коэффициенту 1,3, а после окончательного выхода на заслуженный отдых вы начнете получать полную сумму.





А можно отказаться от пенсии на время работы и в будущем получить к ней прибавку.





— В этом случае пенсия увеличивается за счет дополнительного стажа и за счет так называемой премии. Отказавшись от ее получения в период работы, за первый год такой работы пенсия увеличится на 6% заработка, из которого исчисляется пенсия, за второй — на 8%, за третий — на 10% и т.д. Отработав 5 лет без получения пенсии, можно увеличить ее размер в 1,5−1,8 раза, — объясняли в Минтруда.





Я вообще могу как-нибудь повлиять на размер своей пенсии?

С учетом того, как рассчитываются пенсии, можно дать два совета. Во-первых, дольше работайте: чем больше стаж, тем больше будет и пенсия. Во-вторых, постарайтесь побольше зарабатывать и следите за тем, чтобы за вас уплачивали страховые взносы. Но это довольно условная рекомендация. Как мы уже говорили, высокая зарплата не может обеспечить пропорционально высокую пенсию, получать вы в любом случае будете не намного больше среднего.





Поэтому третий и самый важный совет звучит так: не полагайтесь только на государственную пенсию и дополнительно копите деньги на старость сами.





Я ипэшник, ремесленник, самозанятый. Как мне посчитают пенсию?

Для большинства белорусов, работающих по найму, система взносов в Фонд соцзащиты выглядит так: 1% удерживается из их зарплаты, еще 34% добавляет наниматель (из них 28% идут на пенсионное страхование, 6% — на социальное обеспечение). Но те, кто работает на себя, должны думать о своих взносах сами. Поэтому здесь все зависит от того, как вы платите взносы в Фонд соцзащиты.





Для индивидуальных предпринимателей, нотариусов и адвокатов существует минимальный размер страховых взносов. Это 35% минимальной зарплаты по стране. Например, если ипэшник проработал весь прошлый год без перерывов, ему достаточно перечислить в Фонд соцзащиты 1281 рубль. Меньше — нельзя, больше — можно.





Самозанятые (те, кто работает без регистрации ИП — например, ремесленники, фотографы, репетиторы, уборщики и так далее) могут платить взносы по желанию и только на пенсионное страхование. Если такое желание есть, то взносы не могут быть меньше 29% минимальной зарплаты по стране.





Тем, кто работает на себя, нужно помнить о том, что размер страховых взносов влияет на будущую пенсию. Если вы платите взносы от минимальной зарплаты по стране, это заметно скажется на вашем пенсионном коэффициенте и уменьшит будущую пенсию. А самозанятые, решившие не платить страховые взносы, должны учитывать, что этот период работы вообще не будет учитываться в страховом стаже. В итоге можно не только получить маленькую пенсию, но и вовсе остаться без нее, если страхового стажа не хватит.





Я работал(а) за границей. Как этот стаж учтется в моей пенсии?

С некоторыми странами у Беларуси заключены договоры или соглашения о пенсионном обеспечении. Это означает, что стаж работы там будет учитываться при определении права на пенсию в Беларуси. Таких государств не так много: Россия, Литва, Латвия, Азербайджан, Чехия. Кроме того, подписаны, но не вступили в силу договоры с Польшей, Эстонией и Молдовой, а также готовится к подписанию соглашение о пенсионном обеспечении в ЕАЭС.





Если же вы работали в стране, с которой у Беларуси нет договора или соглашения о пенсионном обеспечении, это время не зачтется ни в трудовом, ни в страховом стаже со всеми вытекающими последствиями.





За советский стаж, наработанный на территории другого государства, входившего в состав СССР, переживать не стоит. При назначении пенсии он учитывается по записям в трудовой книжке (если старой трудовой не сохранилось, подтвердить стаж можно другими документами — например, архивными справками).





Почему я не могу унаследовать пенсию своих умерших родителей или супруга? Мне кажется, отчислить на пенсию они успели гораздо больше, чем получить

Причина кроется в нашей пенсионной системе. Она не накопительная, как во многих западных странах, а солидарная (еще ее называют распределительной). Это означает, что страховые взносы работающих белорусов отправляются не на их личный пенсионный счет (и, соответственно, не принадлежат лично им), а в общий котел, из которого платят пенсии тем, кто уже вышел на заслуженный отдых. Поэтому пенсионные отчисления, которые делает ваш наниматель и вы, не накапливаются, их нельзя обналичить, передать кому-либо или унаследовать. Когда вы работаете и платите страховые взносы, тем самым вы формируете свое право на будущую пенсию. А система предполагает, что платить вам ее будут за счет взносов тех людей, которые будут работать на тот момент, когда вы станете пенсионером.





Эксперты говорят, что солидарной пенсионной системы недостаточно для того, чтобы обеспечить высокие пенсии: с учетом демографической ситуации на это просто не хватит ресурсов. А чтобы пенсия была сопоставима с уровнем дохода конкретного человека, в пенсионной системе должен быть накопительный элемент, который позволит каждому лично копить на жизнь в старости. Во многих странах этот элемент является обязательным, белорусы же могут откладывать на дополнительную пенсию добровольно.