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На новый год космонавты на МКС останутся без черной икры

01.12.2019 14:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Черная икра не вошла в состав грузов транспортного корабля «Прогресс МС-13», но он доставит на праздничный новогодний стол космонавтов оливки, сухофрукты и конфеты, сообщил заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем (ИМБП), где формируют рационы для космонавтов, Александр Агуреев.

Ранее сообщалось, что в связи с выявлением технических замечаний с 1 на 6 декабря отложен запуск к МКС грузового корабля «Прогресс МС-13».

Традиционно несколько лет подряд космонавтам на каждом грузовике отправляли черную икру. «В списке грузов этого корабля икры нет», — сказал Агуреев. Причины этого ученый не уточнил.

Однако новогодний стол экипажа МКС не останется пустым. «В так называемый набор психологической поддержки вошли: оливки и маслины с косточкой и без, фисташки, финики, сушёная клюква, маринованный имбирь, мед кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и набор различных конфет», — рассказал ученый.

Помимо того, «грузовик» привезет хрен, кетчуп, консервированные мелкоплодные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, лук и чеснок.

При этом свежие фрукты и овощи не должны пропасть в связи с переносом запуска «Прогресса МС-13», полагает Агуреев.

«Все продукты имеют длительные сроки хранения. Они поставляются за месяц до старта. Набор фруктов и овощей — за две недели. Все будет зависеть от того, в каких условиях они будут храниться. До запуска долежат», — сказал он.
 
 
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Черная икра не вошла в состав грузов транспортного корабля «Прогресс МС-13», но он доставит на праздничный новогодний стол космонавтов оливки, сухофрукты и конфеты,...
 
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