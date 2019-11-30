На новый год космонавты на МКС останутся без черной икры

Ранее сообщалось, что в связи с выявлением технических замечаний с 1 на 6 декабря отложен запуск к МКС грузового корабля «Прогресс МС-13».





Традиционно несколько лет подряд космонавтам на каждом грузовике отправляли черную икру. «В списке грузов этого корабля икры нет», — сказал Агуреев. Причины этого ученый не уточнил.





Однако новогодний стол экипажа МКС не останется пустым. «В так называемый набор психологической поддержки вошли: оливки и маслины с косточкой и без, фисташки, финики, сушёная клюква, маринованный имбирь, мед кремовый, пастилки яблочные, кедровые орешки, фундук, шоколад и набор различных конфет», — рассказал ученый.





Помимо того, «грузовик» привезет хрен, кетчуп, консервированные мелкоплодные томаты и сладкий перец, а также свежие яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, лук и чеснок.





При этом свежие фрукты и овощи не должны пропасть в связи с переносом запуска «Прогресса МС-13», полагает Агуреев.





«Все продукты имеют длительные сроки хранения. Они поставляются за месяц до старта. Набор фруктов и овощей — за две недели. Все будет зависеть от того, в каких условиях они будут храниться. До запуска долежат», — сказал он.







