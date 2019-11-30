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Конфликт под Гродно: против создателя мобильно дойки ополчилась вся деревня

01.12.2019 14:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Настоящая война между соседями развернулась в деревне Мостки Гродненского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причиной раздора стали 12 коров, которых содержит одна из семей. Местные жители жалуются на неприятный запах и вытоптанные поля. Но на горячую линию телеканала СТВ обратились не они, а сама владелица животных. Она бы и рада не мешать соседям, вот только диалог с местной властью не выстраивается.


Людмила Коженевская привычным движением заводит свой фирменный транспорт. Называет его мобильной дойкой. Смастерила агрегат вместе с мужем не для оригинальности, мера вынужденная, чтобы добраться на пастбище. Ведь его выделили за лесом, за полем, в другой деревне. Рядом с домом Людмилы есть пастбище, но его не дают, мол, земля принадлежит хозяйству. Женщина парирует: так ведь и та, что у неё, тоже от СПК. Почему бы просто не поменять одно на другое.   


Людмила с мужем переехала из города в деревню 8 лет назад. Хотели обзавестись большим хозяйством. Сегодня у них 12 коров, молоко продают людям. И, по сути, мечта сбылась. Пока семья не столкнулась с целым ворохом проблем.

Всё началось с соседей, которые начали возмущаться из-за неприятного запаха от коров. 

Раиса Игнатович, жительница деревни Мостки: "Она решила тут гнобить нас. Вот ферма среди деревни – где вы такое видели? 20 коров, ну, может, пусть у неё и 100 коров будет, понимаете, мы не против, но чтобы чистота, порядок".

Людмила же не без гордости демонстрирует своих коров: чистые, упитанные. Вот только содержать их всё сложнее. Построить на своём участке сарай нельзя по санитарным нормам – соседские постройки слишком близко.

Недалеко от дома дали участок для заготовки кормов, но рано радоваться: капитальных строений там нельзя возводить, только временные. 

Людмила Коженевская, жительница деревни Мостки: "С деревьями да, тоже вопрос. В райисполкоме мне сказали, нужно брать разрешение. В сельсовете мне сказали: «Ты можешь запросто срезать, потому что это твой участок»".

Между тем, ситуация в деревне накаляется. Людмила показывает десятки штрафов и предписаний – соседи то и дело вызывают на неё различные службы. Здесь же письма от местной власти. Пишут, что решить проблемы с землёй поможет только открытие фермерского хозяйства. А у женщины больше вопросов, чем ответов. 

Людмила Коженевская: "Занимаюсь я подсобным хозяйством так-сяк. А когда я буду юрлицо, ко мне приедет санстанция, ко мне приедет землеустроитель, ко мне приедет архитектура и дадут такие штрафы, что боюсь тут же мне придётся и закрыть это фермерское хозяйство".

К тому же, для фермерского хозяйства надо увеличивать поголовье. К этому Людмила не готова. Но в сельском совете настаивают: свободных земель нет.   

Елена Андрусевич, председатель Озёрского сельского исполнительного комитета: "Мы всё посмотрели, всё, что можно. И ничем мы ей в данной ситуации помочь не можем. Только вот она должна открывать крестьянское фермерское хозяйство".

В итоге, аргументы обеих сторон подкреплены законодательно, нет одного – человеческого фактора. Без ответа остаётся и вопрос: так кто же должен помочь женщине, которая готова жить и трудиться на селе?
 
 
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Настоящая война между соседями развернулась в деревне Мостки Гродненского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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