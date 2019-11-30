Как Латвия сможет покупать электричество из БелАЭС?

"Белсат" . Витебск – это ворота в Латвию, железнодорожный узел, напрямую связанный с Ригой. К латвийским портам отсюда ближе, чем к литовской Клайпеде. Раньше грузы белорусского происхождения шли в рижский порт в гораздо большем объеме. В этом году переговоры об увеличении транзита в Латвию вернулись на повестку дня, передает





Комментирует экономист Ярослав Романчук, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса:





«Наше руководство прекрасно понимает, как создать конфликт между Латвией и Литвой. И вот когда, например, Литва будет плохо себя вести с точки зрения белорусской АЭС, блокировать отношения с Европейским союзом, тогда Латвия может стать страной, в которую Беларусь перенаправит транзит своих грузов».





Литва продолжает выступать против энергии из белорусской АЭС. Страна законодательно закрепила запрет на белорусские киловатты и демонтировала линии электропередач, но к солидарности в этом вопросе пока не привлекла коллег в Евросоюзе и даже соседку – Латвию.





Глава Беларуси подтвердил свой визит в Ригу, и в тот же момент Финляндия предложила литовцам убедиться в безопасности белорусской АЭС за столом переговоров.





Продолжает Ярослав Романчук:





«А Литва говорит категорически нет… В то время как Латвия, Украина и Эстония говорят фактически, что мы будем покупать. Тот вопрос, что это за такая позиция Литвы, у которой нет серьезного обоснования, которую можно было бы защитить в Евросоюзе или в МАГАТЭ».





В своей аргументации Вильнюс упоминает примеры типа нечистоплотности при установлении реактора, проблемы с системой вентиляции…









Позиция Латвии в вопросе приобретения электричества из Беларуси остается прагматичной.





Комментирует Андрис Спрудс, директор Латвийского института международных дел, Рига:





«Мы заинтересованы в том, чтобы была возможность диверсификации закупок электроэнергии. Если Евросоюз скажет, что эта станция безопасна, тогда, я думаю, здесь есть возможности, что эта энергия также будет закупаться».





В том, что Беларусь подготовит такое предложение и предпримет переговоры, в Вильнюсе не сомневаются.





Литовский политолог Витис Юрконис говорит:





«Но в целом это в некотором смысле была бы измена и уход от намерений усиливать энергетическую безопасность не только Латвии, но всех стран Балтии».





В течение нескольких лет страны Балтии выстраивали общую стратегию энергетической безопасности, в которой не планировали наращивать объемы закупки напрямую из России или с БелАЭС, которую построил «Росатом».





Литва надеется, что соседки сделжат слово и что Беларусь оставит свой основной северный транзит через Клайпеду.





Витис Юрконис:





«Шантаж, который иногда слышим из Беларуси, что если вы не будете покупать, то мы перенаправим транзит в Ригу… Такую песню мы слышали и 5 лет назад. Факты говорят, что наиболее выгодный экономически вариант – это через Клайпеду».





На уровне министерств транспорта Беларусь и Латвия весной заявили об увеличении транзита калийных удобрений из Солигорска и нефтепродуктов через латвийскую железную дорогу и терминалы и порты в Латвии.





А после июльской реформы в Украине официальный Минск на осень получил возможность импортировать электричество на юг.





Комментирует Адриан Прокип, аналитик Украинского института будущего, Киев:





«Если политика пойдет в ту сторону, чтобы строить устройства постоянного тока, которые означают возможность остаться и в системе России и Беларуси, и сохранить планы интеграции с Европой, то здесь европейский политический фактор будет влиятельным».





У Украины есть свои мощности, но местные олигархи заставили новую власть бороться за уменьшение стоимости киловатт для населения. На политические примеси в импорте Киев пока внимания не обращает. И это тот вопрос, который может стать новым помощником в прагматической дружбе Минска и Киева.