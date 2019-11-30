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Как Латвия сможет покупать электричество из БелАЭС?

01.12.2019 13:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко собирается в Латвию. Минск и Ригу объединяет множество бизнес-проектов, крупнейший из которых – транзит удобрений и нефтепродуктов. Латвия также заинтересована в электричестве из белорусской АЭС, что не нравится ее соседке Литве. Глава Латвийского института международных дел Андрис Спрудс уверяет: приобретать энергию будут только в случае, если в Евросоюзе скажут, что Островецкая станция — безопасная.

Витебск – это ворота в Латвию, железнодорожный узел, напрямую связанный с Ригой. К латвийским портам отсюда ближе, чем к литовской Клайпеде. Раньше грузы белорусского происхождения шли в рижский порт в гораздо большем объеме. В этом году переговоры об увеличении транзита в Латвию вернулись на повестку дня, передает "Белсат".

Комментирует экономист Ярослав Романчук, руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса:

«Наше руководство прекрасно понимает, как создать конфликт между Латвией и Литвой. И вот когда, например, Литва будет плохо себя вести с точки зрения белорусской АЭС, блокировать отношения с Европейским союзом, тогда Латвия может стать страной, в которую Беларусь перенаправит транзит своих грузов».

Литва продолжает выступать против энергии из белорусской АЭС. Страна законодательно закрепила запрет на белорусские киловатты и демонтировала линии электропередач, но к солидарности в этом вопросе пока не привлекла коллег в Евросоюзе и даже соседку – Латвию.

Глава Беларуси подтвердил свой визит в Ригу, и в тот же момент Финляндия предложила литовцам убедиться в безопасности белорусской АЭС за столом переговоров.

Продолжает Ярослав Романчук:

«А Литва говорит категорически нет… В то время как Латвия, Украина и Эстония говорят фактически, что мы будем покупать. Тот вопрос, что это за такая позиция Литвы, у которой нет серьезного обоснования, которую можно было бы защитить в Евросоюзе или в МАГАТЭ».

В своей аргументации Вильнюс упоминает примеры типа нечистоплотности при установлении реактора, проблемы с системой вентиляции…


Позиция Латвии в вопросе приобретения электричества из Беларуси остается прагматичной.

Комментирует Андрис Спрудс, директор Латвийского института международных дел, Рига:

«Мы заинтересованы в том, чтобы была возможность диверсификации закупок электроэнергии. Если Евросоюз скажет, что эта станция безопасна, тогда, я думаю, здесь есть возможности, что эта энергия также будет закупаться».

В том, что Беларусь подготовит такое предложение и предпримет переговоры, в Вильнюсе не сомневаются.

Литовский политолог Витис Юрконис говорит:

«Но в целом это в некотором смысле была бы измена и уход от намерений усиливать энергетическую безопасность не только Латвии, но всех стран Балтии».

В течение нескольких лет страны Балтии выстраивали общую стратегию энергетической безопасности, в которой не планировали наращивать объемы закупки напрямую из России или с БелАЭС, которую построил «Росатом».

Литва надеется, что соседки сделжат слово и что Беларусь оставит свой основной северный транзит через Клайпеду.

Витис Юрконис:

«Шантаж, который иногда слышим из Беларуси, что если вы не будете покупать, то мы перенаправим транзит в Ригу… Такую песню мы слышали и 5 лет назад. Факты говорят, что наиболее выгодный экономически вариант – это через Клайпеду».

На уровне министерств транспорта Беларусь и Латвия весной заявили об увеличении транзита калийных удобрений из Солигорска и нефтепродуктов через латвийскую железную дорогу и терминалы и порты в Латвии.

А после июльской реформы в Украине официальный Минск на осень получил возможность импортировать электричество на юг.

Комментирует Адриан Прокип, аналитик Украинского института будущего, Киев:

«Если политика пойдет в ту сторону, чтобы строить устройства постоянного тока, которые означают возможность остаться и в системе России и Беларуси, и сохранить планы интеграции с Европой, то здесь европейский политический фактор будет влиятельным».

У Украины есть свои мощности, но местные олигархи заставили новую власть бороться за уменьшение стоимости киловатт для населения. На политические примеси в импорте Киев пока внимания не обращает. И это тот вопрос, который может стать новым помощником в прагматической дружбе Минска и Киева.
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Лукашенко собирается в Латвию. Минск и Ригу объединяет множество бизнес-проектов, крупнейший из которых – транзит удобрений и нефтепродуктов. Латвия также...
 
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