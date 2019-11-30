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В новостройке на Дзержинского обрушилась плита перекрытия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ЧП на строительной площадке в Минске. В здании на проспекте Дзержинского обвалилась плита перекрытия 19-го этажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошел вечером 30 ноября во время заливки опалубки жидким бетоном. Общая площадь обрушения составила 400 квадратных метров. Находившиеся там в этот момент рабочие не пострадали. Обломки повредили два припаркованных внизу автомобиля. Эвакуация жильцов не потребовалась.
Строительно-монтажные работы приостановлены до выяснения причин происшествия.
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Новости Беларуси. ЧП на строительной площадке в Минске. В здании на проспекте Дзержинского обвалилась плита перекрытия 19-го этажа, сообщили в программе Новости «24...
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