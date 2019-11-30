ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гааге задержали мужчину, которого подозревают в нападении посетителей магазина

01.12.2019 14:49 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Нидерландов. В Гааге задержали подозреваемого в нападении на торговой улице. Им оказался 35-летний мужчина без определенного места жительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гааге задержали мужчину, которого подозревают в нападении посетителей магазина

Сейчас его допрашивают. Мотивы нападавшего пока не выяснены.

В Гааге задержали мужчину, которого подозревают в нападении посетителей магазина

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 29 ноября. Мужчина набросился с ножом на людей в магазине. Ранения получили три подростка – мальчик и две девочки. К моменту прибытия полиции преступнику удалось скрыться. Все пострадавшие были доставлены в больницу. Они прошли необходимое лечение и уже отпущены домой.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Нидерландов. В Гааге задержали подозреваемого в нападении на торговой улице. Им оказался 35-летний мужчина без определенного места жительства, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Опилки и капельный полив: в Беларуси развивают органическое сельское хозяйство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
01.12.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика